Un șofer beat, care a omorât un polițist, a scăpat fără nicio zi de închisoare

Claudiu Stelian Lepădat, care beat fiind a omorât un polițist și a rănit un altul, a scăpat de pedeapsa cu închisoarea, fiind condamnat cu suspendare.

Ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, sunt capetele de acuzare pentru care Claudiu Stelian Lepădat a fost judecat de Curtea de Apel Galați, după ce pe 25 noiembrie 2015, în localitatea gălăţeană Tuluceşti, a pierdut controlul maşinii pe care o conducea şi a intrat pe contrasens, lovind în plin o maşină de Poliţie care se afla într-o misiune de patrulare pe DN26.

Agentul şef principal de Poliţie Ionel Baben a murit pe loc, iar colegul său, agentul şef-adjunct Dorin Chiper, a fost accidentat grav, având nevoie de îngrijiri medicale serioase pentru a scăpa cu viaţă.

În urma verificărilor, s-a descoperit că autorul accidentuluil consumase băuturi alcoolice, acesta fiind reţinut imediat, miscareaderezistenta.ro.

Pe 19 ianuarie 2017, Judecătoria Galaţi a pronunţat primul verdict în acest caz, condamnându-l pe tânăr la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar pe 10 mai 2017, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Lepădat Claudiu Stelian la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.