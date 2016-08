Un şofer care a omorât o femeie, prins după ce Marian Godină a cerut ajutor pe Facebook

Autorul unui accident mortal din București a fost prins după ce Marian Godină a făcut apel la fanii lui de pe Facebook.



Autorul accidentului mortal de circulaţie produs, miercuri dimineaţă, pe bulevardul Energeticienilor din Capitală a fost prins. Operaţiunea a fost un succes şi pentru că Marian Godină a cerut ajutor, pe pagina lui de Facebook, unde i-a rugat pe toţi cei care recunosc maşina să sune la poliţie.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arătau că, în accident, a fost implicat un autoturism marca Opel Vectra B argintiu, un model produs între 1995 şi 1999. Filmările erau însă suficient de neclare din cauza luminii insuficiente şi a distanţei încât să nu se poată observa numărul de înmatriculare al autoturismului implicat în accident.

Victima, o femeie care, din primele cercetări, ar fi traversat neregulamentar, a murit la câteva ore după ce a fost internată în spital.

La câteva ore după ce Godină a lansat pe Facebook apelul, sute de oameni i-au trimis mesaj şi au încercat să ajute. Făptaşul a fost prins vineri seara. n zona Pieţei Rahova din Bucureşti. Autoturismul are urmele accidentului rutier produs miercuri dimineaţă. Suspectul, potrivit unor surse din cadrul Poliţiei Capitalei, are 23 de ani şi nu are permis de conducere.

După arestarea acestuia, Godină a revenit cu un mesaj în care le-a mulţumit tuturor pentru ajutor. „Am reuşit, măcar pentru o zi, să rupem bariera aia urâtă, care nu ar trebui să existe şi care ne separă în două tabere: poliţişti şi civili. Ieri aţi fost poliţişti. Şi unii chiar foarte buni. Am primit sute de mesaje, de fapt cred că am depăşit o mie. Poze, link-uri cu anunţuri auto, fel şi fel de indicii. Am citit cu atenţie comentariile de la toate distribuirile postării. Peste 2000 de share-uri. Am găsit un comentariu în care era indicat chiar şi un număr de înmatriculare. Am fost în legătură permanentă cu colegul meu de la Brigada Rutieră, care are dosarul în lucru, iar el, la rândul lui, cu colegii aflaţi la serviciu, în teren. Nu era de serviciu, dar nu a ezitat să se îmbrace, să plece de acasă şi să meargă să verifice pista cea mai plauzibilă. Ştiind că era pe drum spre posibilul autor, iar eu sunt tocmai în Braşov, stăteam ca pe ace şi îl rugasem să mă sune şi să-mi spună şi mie ce face. M-a sunat în scurt timp: «Mariane, l-am găsit, ăsta e!»”, a scris Marian Godină sâmbătă dimineaţă pe Facebook.