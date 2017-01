Incident într-un autobuz al societăţii locale de transport în comun din Galaţi, după ce un şofer care conducea pe traseul 29 a reuşit să enerveze la maxim călătorii cu atitudinea sa.

Șoferul nu doar că vorbea la telefon în timp ce conducea, pe zăpadă şi gheaţă, dar nici nu putea să vândă bilete din cauza conversației purtate. Mai mult, el a răspuns şi arogant, ba chiar trivial, unei călătoare care l-a luat la rost.

Femeia i-a reproşat că în loc să îi vândă bilet vorbeşte la telefon, acest lucru după ce a refuzat să îi deschidă uşa din faţa pe motiv că se face frig în maşină. Enervată la culme, călătoarea l-a filmat pe şofer şi a pus imaginile pe o reţea de socializare. Cea care l-a filmat pe şofer se numeşte Daniela Crăciun şi este o gălăţeancă rezidentă în Spania. Tânăra a venit acasă în urmă cu trei zile din pricina unui deces în familie.

„Eu stau de opt ani în Spania. Am venit acasă deoarece a murit bunicul meu. Eram cu mama şi nu am putut urca în autobuz pe uşa din faţa. Nu ne-a deschis că i se face frig, dar noi care mergeam prin zăpadă ce să mai zicem? M-a enervat că m-a înjurat şi de morţi în situaţia în care a văzut că am doliu în piept. Nu ne-a dat bilet deoarece vorbea la telefon şi asta chiar dacă traficul era greu, era gheaţă şi el avea un autobuz plin cu oameni. Mama spunea să coborâm dacă nu avem bilet să nu ne prindă controlul, dar eu nu am vrut. El, şoferul nu ne-a dat bilet, eu l-am filmat şi când vorbea la telefon şi dacă venea controlul chema poliţia. Nu mi se pare normal ce a făcut de aceea am filmat şi am cerut să se ia măsuri, nu faci aşa ceva călătorilor”, spune Daniela Crăciun, tânăra care a făcut public incidentul pe o reţea de socializare.