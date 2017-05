Un tânăr a vrut să se arunce de la etajul 13 al unui hotel din Iași

Un tânăr care a vrut să se arunce de pe acoperișul unui hotel cu 13 etaje din Piața Unirii din Iași a fost coborât după mai bine de șapte ore de protest.

Imediat ce a fost coborât, acesta a fost luat de polițiștii de la fața locului și dus pentru a fi expertizat la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola.

„Am vrut să îmi exprim opinia. Nu am bani. Nu am nimic. Îmi caut de lucru de atâția ani, nu am niciun venit. Am făcut pușcărie pe nedrept. Acum nu îmi mai găsesc de muncă. Nu știu dacă se va rezolva ceva”, a declarat bărbatul după ce a fost coborât de pe acoperișul hotelului Unirea.