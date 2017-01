Îndrăgostit de artă fotografică, un tânăr din Alba reînvie fotografiile pe plăcuță din sticlă, cu argint. Prin această tehnică erau realizate portretele în urmă cu peste 150 de ani. Radu Chindriş, fotograf cu o experiență de aproape 20 de ani, a spus că a fost dezamăgit de tehnica digitală, iar pasiunea pentru aparatele de fotografiat vechi l-au determinat să redescopere portretele de altădată.

Radu Chindriş este din Alba Iulia, a studiat artele la Cluj-Napoca, iar în 2013 s-a mutat la București, unde și-a început cariera. Fotograf de aproape două decenii, tânărul, în vârstă de 37 de ani, a redescoperit în studioul său o tehnică veche de sute de ani. Se numește ambrotipia sau fotografia pe suport de sticlă, care a fost adusă în România, în 1860, de fotograful Casei Regale, Carol Popp de Szatmary, informează digi24.ro.

„Am avut cumva nişte dezamăgiri în ceea ce priveşte echipamentul foto digital, facilitatea cu care se făceau imagini, am zis că e momentul să caut ceva mai autentic. Au fost câţiva ani de muncă, am evoluat încet şi într-un final am făcut ce mi-am dorit, fotografia de modă şi acum cred că e momentul să merg mai departe într-o altă direcţie în care trăiesc iarăşi emoţiile pe care le aveam când făceam fotografie pe film”, a povestit fotograful.