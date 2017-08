UPDATE – ORA 15.00: Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat miercuri, 23 august, formarea unei comisii de anchetă la nivelul RATB pentru a depista cauzele incidentului produs miercuri dimineață pe linia tramvaiului 25, informează un comunicat de presă al municipalității:

„Am solicitat conducerii RATB sa identifice de urgenta cauzele care au dus la producerea acestui incident si sa ia masurile tehnice care se impun pentru a preintampina astfel de situatii care pot pune in pericol calatorii. Cu toate acestea, indiferent de concluziile pe care le vom trage, un lucru este sigur: trebuie sa innoim de urgenta parcul auto RATB, un parc invechit in care nu s-au mai facut investitii majore de foarte multi ani. De aceea, reiterez faptul ca procedura de achizitie lansata de Municipalitate pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi, dotate la standarde europene, reprezinta o prioritate zero pentru actuala administratie. In paralel cu derularea acestei licitatii, am finalizat caietele de sarcini pentru achizitionarea a 100 de tramvaie si 100 de troleibuze noi, iar RATB se pregateste pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice.

In acest context, am decis demiterea conducerii Direcției de Achiziții din cadrul PMB întrucât sunt profund nemulțumită de modul în care se desfășoară activitatea acesteia și, în special, de modul în care a gestionat licitația pentru achiziția de autobuze. Ne așteaptă licitații complexe, pentru proiecte esențiale de dezvoltare a Capitalei și nu putem accepta tergiversarea unor proceduri și termene din cauza unor funcționari care nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu, fie din incompetență, fie din interese nelegitime. Am analizat și modul în care conducerea RATB și consiliul de administrației al Regiei au asigurat suportul tehnic pentru această licitație. In concluzie, in aceasta dimineata, am acceptat demisia presedintelui Consiliului de Administratie al RATB.

Asteptăm ca noul sistem electronic de achiziții publice (SICAP) să asigure solutii pentru problemele cu care se confruntă autoritatile in procedurile de licitatii publice, inclusiv să fie însoțit de un manual de utilizare coerent si in deplin acordul cu softul. Este de asemenea esențială sincronizarea operarii sistemului national cu cel european.

Consider ca Agentia pentru Agenda Digitala trebuie sa ia masuri urgente impotriva celor care se fac vinovati de disfuncționalitatile sistemului actual”.