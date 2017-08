Un turist german a murit în Munții Piatra Craiului. A făcut infarct și a căzut în prăpastie

Un turist german a murit în Munții Piatra Craiului după ce s-a prăbușit 10 metri într-o prăpastie ca urmare a unui infarct.

Turistul din Germania, în vârstă de 67 de ani, se afla în zona Piatra Craiului împreună cu mai mulți prieteni, făcând infarct și căzând într-o părpastie de unde nu a putut să fie scos de echipajul de la Medicină Legală, care nu a putut ajunge până la el. În cele din urmă, acesta a fost coborât cu un elicopter.

Ioan Pivodă, șeful Salvamont Zărnești, a declarat, pentru Mediafax, că turistul german nu a murit din cauza rănilor suferite, ci pentru că a suferit un infarct.

„Am fost anunțați, prin Dispeceratul Național Salvamont, că la noi în zonă, la Piatra Craiului, respectiv Piatra Craiului Mică, pe un traseu turistic marcat, un turist a căzut circa zece metri și că este accidentat, dar este conștient. Am plecat spre cabana Curmătura, cu mașini de teren. Între timp am primit informația că turistul nu mai respiră și nu are puls de foarte mult timp, dar cei care au fost acolo l-au resuscitat. A trecut din întâmplare și o turistă din Suedia, care avea calitate de cadru medical.Mi-am dat seama că nu s-a produs din neglijență căderea, el a făcut un infarct, apoi a căzut și s-a rostogolit zece metri la vale. După părerea mea, căzăturile nu îi puneau viața în pericol”, a declarat Pivodă.