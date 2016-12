Un vânzător de mături a înapoiat aproape 1.000 de lei. Omul nu s-a gândit în nicio clipă să păstreze banii, deși are un copil bolnav de autism și trăiește doar din vânzarea măturilor din paie într-o piață din Galați. A mers cu banii și actele găsite într-o sacoșă la Poliție, unde a predat totul. S-a bucurat enorm când a aflat că i-a făcut un bine unei văduve care își pierduse ajutorul de înmormântare.

Petru Biru, un vrâncean de 57 de ani, trăiește doar din ajutorul social pe care-l primește deoarece fiul lui este bolnav de autism și din ce mai reușește să strângă din vânzarea măturilor din paie în Piața Mare din Galați.

Bărbatul a găsit, luni dimineață, o sacoșă în care erau mai multe acte și aproape 1.000 de lei. Banii puteau fi un cadou nesperat în prag de sărbători, însă bărbatul s-a dus cu tot ce a găsit la Poliție.

Bărbatul venise în Galați, unde încercase să vândă câteva mături pentru a strânge un ban în plus de Crăciun. Deși vânzarea nu i-a mers bine, nu s-a gândit vreo secundă să-și însușească banii găsiți.

Polițiștii au găsit-o rapid pe proprietara banilor și a actelor. E vorba despre o pensionară, în vârstă de 77 de ani, căreia îi murise soțul recent. Cei 934 de lei găsiți reprezentau ajutorul de înmomântare. Ecaterina Radu a mulțumit cu lacrimi în ochi bărbatului care i-a înapoiat banii.

„Era să mor când am văzut că am pierdut şi bani şi acte. M-am dus pe unde am fost, dar nu am găsit nimic. Cred că atunci când am trecut mapa dintr-o parte în alta cred că au căzut. Îi mulţumesc din inimă celui care mi-a dat totul înapoi, să îi dea şi să vă dea Dumnezeu sănătate “, a spus Ecaterina Radu, pensionara din Galați, care a pierdut sacoșa cu bani și acte.