Un vasluian câștigă sute de mii de dolari în Australia făcând SEO (n.r. optimizare pentru motoarele de căutare) și marketing pentru clienți precum American Chamber of Commerce din Australia sau Norwegian Australian Chamber of Commerce.

Povestea tânărului antreprenor a început acum 14 ani, după ce Lucian a terminat Academia de Studii Economice din București. A lucrat pentru business-ul familiei, făcând rebranding, învâțând online marketing și SEO, conform start-up.ro.

După ce a transformat business-ul părinților într-unul online, a decis că e cazul să plece în Australia, acolo unde lucra deja și sora lui. Avea experiența afacerii cu programul Excel, învățase singur SEO și online marketing, așa că a decis că e pregătit.

S-a înscris pe platforme de freelancing și a început să facă SEO, după care s-a înscris la o facultate în Australia și a plecat în căutarea succesului.

“Înainte să vin în Australia am învățat SEO, pentru că eram bun pe partea de digital marketing, știam să cresc conversiile, știam să fac advertising, dar pe SEO nu eram atât de bun. Am avut clienți online și mi-am crescut agenția de la zero. Aveam câțiva clienți când am venit în Australia, pe care i-am găsit online”, explică vasluianul.