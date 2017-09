Un viceprimar din Prahova a picat Bacalaureatul cu nota 3,4 la română şi 2,2 la matematică. ”Din februarie încep meditaţiile”

Dănuţ Duţă, viceprimarul comunei Bărcăneşti, din județul Prahova, a fost declarat respins la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, după ce a obţinut nota 3,4 la română şi 2,2 la matematică.

Viceprimarul comunei Bărcănești, Dănuț Duță, a primit o veste rea când au fost afișate rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie.

Potrivit site-ului Ministerului Educaţiei Naţionale, alesul local a primit nota 3,4 la Limba şi Literatura Română, 2,2 la Matematică şi 1,6 la Fizică.

,,Am făcut liceul la seral. Asta este prima dată când am dat Bacalaureatul, la propunerea primarului. Am terminat liceul la seral acum patru ani. Am vrut sa-mi testez cunoștințele. Nu am făcut pregătire suplimentară. Am învățat singur acasă. Voi încerca la anul să dau din nou. Nu am nimic de ascuns. Eu am încercat, din funcția pe care o dețin, să fiu devotat comunei și dacă discutați cu toată lumea veți vedea că lucrez, alături de primar, de secretarul comunei, de întreg aparatul din Primărie, inclusiv sâmbăta și duminica. Toată chestia asta cu Bac-ul ține de cancan. Sunt numai niște răutăți din partea administratorului unei pagini de Facebook. Nu am luat Bac-ul, dar ăsta nu-i un capăt de țara. Capul sus, mergem înainte… Eu vă spun că mă dedic pentru activitatea în comună”, a declarat Dănuț Duță, pentru Observatorulph.ro.

”M-am pregătit acasă, singur. Am avut mult de muncă la Primărie, am muncit şi sâmbăta şi duminica, nu prea am avut timp să învăţ. Doar ce am citit puţin, acasă. Şansa nu s-a terminat aici. Mai dau. Din februarie încep pregătirile, meditaţiile”, adaugă Dănuţ Duţă.