Un elev al Şcolii de Poliţie Cluj a intervenit, sâmbătă, în timpul liber, şi a resucitat o femeie, de 58 de ani, care a căzut de pe un pod, în apă, salvându-i acesteia viața.

Andrei Moldovan, un tânăr viitor polițist, elev în anul II la Școala de Agenți din Cluj-Napoca, a intervenit, sâmbătă după-masă, în jurul orei 17.00, pe raza localității Buduș, în județul Bistrița, când o femeie în vârstă de 58 de ani căzut în albia unui pârâu, la o adâncime de circa 3-4 metri.

Până la sosirea echipajelor medicale, Andrei, aflat în practică în localitatea de domiciliu, locuind la 50 de metri distanță de locul incidentului, a dat dovadă de prezență de spirit și curaj și a început să îi facă masaj cardiac. După câteva minute, femeia a fost scoasă din stop cardiorespirator și preluată de echipajul medical sosit la locul incidentului, fiind transportată la spital pentru investigații medicale.

Practic, intervenţia viitorului poliţist i-a salvat viaţa femeii, care era inconștientă în momentul în care tânărul i-a sărit în ajutor. Cum doar câteva minute în plus de așteptare puteau înclina balanța în favoarea morții, acesta a conștientizat că trebuie să intervină prompt.

„Locuiesc la aproximativ 50 de metri de locul incidentului. Mă aflam în curte, când am auzit zarvă, m-am deplasat cât de repede am putut acolo, am văzut foarte multă lume în jurul femeii. Aceasta se afla pe marginea pârâului. Am început să îi fac masaj cardio-respirator până ce a sosit echipajul de ambulanță și a preluat-o”, a declarat Moldovan Andrei, elev în practică la Postul de Poliție Budacu de Jos, conform ochiulclujean.ro.