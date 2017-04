Tedy, una dintre supravieţuitoarele incendiului din Club Colectiv, în care şi-au pierdut viaţa 64 de oameni, are probleme cu vecinii chiar din cauza rănilor suferite în octombrie 2015.

Tedy Ursuleanu este una dintre persoanele care au scăpat cu viaţă ca prin minune, în urma tragediei din Colectiv, dar tânăra a suferit arsuri severe pe mare parte din trup, a fost operată de mai multe ori, iar degetele de la o mână i-au fost amputate.

În timp ce tânăra a dat dovadă de o forță incredibilă în ciuda tuturor greutăților, tocmai vecinii ei au ajuns să se plângă din cauza înfățișării sale.

”Vecinul de sub mine mă hărțuieşte mereu pentru că îmi scapă lucruri din mână sub pretextul că nu e vina lui că am ars și el nu trebuie să sufere din cauza mea, asta e poza recentă cu mâna dreaptă, la stânga nu mai am degete. Nivelul lui de înțelegere e maxim, m a acuzat chiar că a făcut un infarct din cauza mea și că am mulți prieteni care vin în vizită, în consecință trebuie să plătesc mai mult la lift, să nu mai spun de sunatul la poliție de câte ori se simte deranjat! Am ajuns să ascult muzică doar la căști iar astăzi a venit din nou pentru că țopăie prea tare cățelul pe parchet și că nu l mai suportă!”, a scris Tedy.

În urmă cu doar câteva zile, Tedy povestea cu amărăciune că vecinii se sperie încă de înfățișarea sa. ”Am coborât până la parterul blocului într-o rochie neagră lungă, o glugă trasă pe cap, mâinile la vedere, dreapta în atele şi gâtul proaspăt operat. O vecină avea de gând să intre, a rămas cu cheia în mână uitându-se speriată la mine. I-am deschis ușa și i-am urat o seară bună, mi-a răspuns extrem de sfiită ,,mulțumesc!” fără să clipească. Avea aceeași poziție după 30 de secunde, o fac asta mai des, devine ilar”, povestea aceasta.

Pe 30 octombrie 2015, artificiile aprinse în timpul concertului trupei Goodbay to Gravity au cauzat moartea a 64 de tineri aflați în clubul Colectiv din Bucureşti. Alte câteva zeci au supraviețuit, însă trăiesc zi de zi cu rănile rămase, cu inimile îngreunate de dorul celor pe care i-au pierdut și cu ambiția de a face orice e nevoie pentru ca nimeni să nu mai treacă printr-o asemenea nenorocire.

