Universitatea Politehnica București a deschis anul universitar cu generația 200

Cei 33.000 de studenți ai Universității Politehnica din București, dintre care peste 10.000 de boboci, care în acest an sunt generația 200 a instituției de învățămînt superior, au revenit la cursuri luni, cu o săptămână mai devreme decât în alți ani, dar vor avea în schimb mai multe zile libere în perioada sărbătorilor de Crăciun și mai mult timp pentru practică.

”A fost decizia Senatului universităţii, a noastră, din dorinţa de a sprijini tinerii, în special în perioada de iarnă, când studenţii din Politehnică vor avea trei săptămâni de vacanţă, exact în perioada sărbătorilor de Crăciun. Pe de altă parte, a fost solicitarea companiilor cu care lucrăm. Perioada de practică în anul viitor va fi mai amplă, mai mare şi un număr foarte mare de companii şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijinii studenţii noştri în practică. Practic, toţi studenţii anului III vor avea trei luni de practică în companii, integral în companii. În conformitate cu înţelegerile cu companiile, am oferit acest spaţiu mai amplu pentru practică”, a explicat rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu.

Anul academic a fost deschis printr-o festivitatea amplă în care, în buna tradiție a instituției, au fost premiate elitele admise în anul I, adică șefii de promoție, dar și liceele din care provin și chiar și decanii facultăților în care vor învăța. O premieră pentru noul an este și cifra record de studenți, peste 30.000.

”Anul acesta am depăşit, pentru prima dată după 1989, 30.000 de studenţi. Am ajuns la 33.000 de studenţi în universitate. Cererea fantastică este în IT. Pentru o schimbare în aceşti ani se caută şi inginerii din industriile care nu aveau căutare: industria chimică, mecanică, industria materialelor. Este o căutare fantastică de ingineri şi în aceste domenii, după foarte mulţi ani în care nu s-au căutat. Până în acest moment, în acest an, avem peste 12.000 de locuri de muncă oferite studenţilor din universitatea noastră la o generaţie de circa 3.000 de absolvenţi. Peste 90% se angajează. Din nefericire, studenţii care vin din facultăţile de automatică şi calculatoare şi respectiv electronică se angajează chiar prea devreme, din timpul facultăţii”, a explicat rectorul UPB.

Generația 200 în Politehnica București

În 2018 va fi serbat centenarul Marii Uniri, iar Universitatea Politehnica din București va sărbători două secole de la înfiinţare

”Credem că va fi un an de rememorare a lecțiilor învățate, de încununare a succesului și de deschidere a unor noi orizonturi pentru comunitatea UPB și partenerii ei. Pentru Politehnica din Bucureşti, voi sunteţi generaţia cu numărul 200, promisiunea unui viitor mai bun. Felicitări pentru admiterea voastră în cea mai mare şcoală tehnică din centrul şi estul Europei. Va fi un an încărcat de evenimente, expoziţii, spectacole, iniţiative, un an în care întreaga noastră comunitate – profesori, angajaţi, studenţi absolvenţi şi parteneri laolaltă – îşi va uni forţele pentru a spune povestea celei mai mari universităţi tehnice din ţară. Sunt convins că va fi un drum lung şi frumos, uneori plin de provocări, însă vă promit că merită. Munciţi mult şi bucuraţi-vă de aventură!”, le-a spus rectorul UPB studenţilor prezenţi la deschiderea anului univeristar.

Președintele senatului UPB, Ecaterina Andronescu, i-a îndeamnat pe studenți să studieze unde vor, dar să revină în țară și să nu-și uite rădăcinile

„Dragi studenţi ai anului I, bine aţi venit. Aţi venit într-o universitate şi vreau să aflaţi din prima zi că nu aţi venit să luaţi doar o diplomă care vă certifică calificarea într-o profesiune. Universitatea înseamnă mult mai mult. Universitatea înseamnă acea instituţie în care împreună, profesori şi studenţi, şlefuiesc personalităţile. Atunci când părăsiţi băncile acestei şcoli, veți fi ambasadorii noştri acolo unde veţi lucra.Dragi studenţi ai anului I, nu vă pierdeţi rădăcinile. Cred că noi, din respect pentru memoria înaintaşilor noştri, trebuie să vă învăţăm să rămâneţi aici în această ţară, să nu ne pierdem rădăcinile”, a spus Ecaterina Andronescu.

Ea a menţionat că anul acesta a fost înregistrată cea mai mare medie a tuturor celor care au intrat în facultăţile UPB.

Învăţământul superior românesc este pe un trend ascendent pe plan internaţional

”Haideţi să privim trecutul cu mândrie, prezentul cu implicare şi viitorul cu încredere! De noi toţi depinde cum va fi viitorul. Învăţământul superior românesc este pe un trend ascendent pe plan internaţional, iar la acest lucru am contribuit toţi – profesori, studenţi, cercetători, absolvenţii învăţământului superior din România. Trebuie să vă mai spun că UPB este vârf de lance în această recunoaştere internaţională”, a spus secretarul de stat în Ministerul Educației Gigel Paraschiv, prezent la ceremonie.

La festivitatea de deschiderea a noului an universitar au ma fost prezenţi ambasadori și reprezentanți din peste 23 de țări din Europa și alte trei continente, cadre didactice, cercetători, precum şi multe alte personalităţi ale mediului public și privat.

Universitatea Politehnica din București ocupă locul 22 la nivelul Europei de Sud-Est. Ierarhizarea a fost realizată de către SCImago Institutions Rankings, una dintre cele mai cunoscute resurse de ierarhizare a universităților la nivel mondial. În prezent, prin cele 15 facultăţi ale sale, Universitatea Politehnica din Bucureşti şcolarizează 33.000 de studenți, peste 10.000 în primul an.

200 de ani de UPB. Gheorghe Lazăr deschidea cursurile de inginerie la Școala de la Sfântul Sava în 1818

La doar 21 de ani de la înființarea unei școli de inginerie la Viena (1797), Gheorghe Lazăr înființează Școala de Ingineri Hotarnici (1818), în cadrul Academiei Domnești de la „Sfântul Sava”. Școala organizată de Gheorghe Lazăr pregătea ingineri hotarnici și topometri.

În 1884 începe Construcţia Localului Polizu, iar inaugurarea de către Regele Carol I are loc în 1886

Prin Decretul Regelui Ferdinand se înfiinţează, în 1920, Școala Politehnica. În 1948 , prin lege, se constituie Institutului Politehnic Gheorghe Gheorghiu Dej.

Dacă Politehnica și-a început activitatea cu 25 de studenți și cinci profesori, în două secole a ajuns la cifra record de 33.000 de studenți și 1.500 de cadre didactice.

