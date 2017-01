Valentin Macsim, antrenorul de kung fu cu o singură mână, luptă cu greutățile vieții. Arădeanul a rămas fără o mână, în urma unui accident, pe când avea doar 16 ani și lucra într-o măcelărie. Deși are doar un braț, Valentin este maestru în arte marțiale, inspirat de stilul lui Bruce Lee. De curând, luptătorul a devenit tată și își dorește o proteză bionică pentru a-și strânge copilașul în brațe.

Valentin Macsim e în culmea fericirii pentru că, în urmă cu nici o lună, a venit pe lume fiul său. Pentru bebeluș, muncește din greu în sala de antrenamente, unde le împărtășește tainele artelor marțiale. Tânărul din Arad practică un stil de arte marțiale adaptat, adaptat posibilităților sale. Luptătorul fără mână are gradul de maestru și este, practic, singurul antrenor de kung fu cu o singură mână.

Valentin Macsim practică artele marțiale de 20 de ani. Spune că a perfecționat stilul luptătorului cu o mână de 15 ani, de când este instructor de kung fu. Cu multă ambiție, arădeanul a reușit să-și impună propriul stil, dar și respectul. După doar patru ani, Valentin a devenit cel mai tânăr instructor cu grad de maestru din România și unicul cu un doar un braț din lume.

„La început, antrenamentele erau mai grele și nu prea știam. În 2004, când am devenit instructor, am început să adaptez și să împrumut mai multe tehnici și mai multe stiluri. Am combinat stilul win tzu și stilul jet kundo, stilul lui Bruce Lee, și am făcut stilul luptătorului fără mână”, a povestit Valentin Macsim.