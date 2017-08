La cei 64 de ani ai săi, Vasile Pirciu este unul dintre cei mai vechi călușari din județul Olt și nu are de gând să se retragă pentru că a „bătut pintenii” pe scene din America, Europa și chiar din îndepărtata Asie. Veteranul s-a alăturat celor peste 1.000 de călușari care au dansat, recent, în centrul Slatinei ca să intre în Cartea Recordurilor. O acccidentare l-a oprit însă să joace călușul.

Vasile Pirciu se mândrește că este călușar încă din 1961. A ajuns pe marile scene ale lumii, însă este extrem de atașat de Sîrbii Măgura, tărâmul natal din Olt, unde a înființat trupa de călușari.

Veteranul a vrut să joace alături de cei peste 1.000 de călușari, în Slatina, ca să intre și el în Cartea Recordurilor. N-a putut juca din cauza unei accidentări, însă i-a susținut pe dansatori, îmbrăcat în costumul național și cu o cârjă, în locul ciomagului de călușar.

Vasile Pirciu a participat, în 1999, la cel mai mare festival de folclor din lume „Smithsonian Folk Festival”, desfășurat în Washington D.C., capitala Statelor Unite. Dansul călușarilor i-a impresionat pe americani, care au simțit o energie care nu poate fi explicată în cuvinte.

Olteanul crede că dansul călușarilor aduce numai bine. Pe când dansa călușul în Statele Unite, Vasile Pirciu a prevestit încheierea secetei, după dansul călușarilor.

„Căluşarii aduc tot ce e mai frumos, tot ce e mai bun: fertilitatea, ploaia, timpul frumos, belşugul. Iar prin bătaia în pământ, alungă tot ce e mai rău, tot ce e mai greu, tot ce e mai urât. Eu, în America, am dat un interviu la Washington Post. Erau vreo două luni în care nu plouase absolut deloc, iar reporterul mă întreba​ dacă acum va ploua la ei. «Da, astăzi, la dumneavoastră va veni ploaia!», am răspuns. În jurul orei 14.00, într-adevăr, a venit o ploaie torenţială şi timp de o săptămână am fost trecuţi în Washington Post că am schimbat istoria meteorologică a Statelor Unite”, a menționat Pirciu.