Victor Ponta a vorbit despre viitorul său politic. Deputatul independent Victor Ponta a spus, duminică seară, , în cadrul unei emisiuni la Antena 3, că va lua în septembrie o decizie privind înființarea unui nou partid, alături de alți membri dezamăgiți din PSD și ALDE.

„În septembrie voi lua o decizie legată de modul în care îmi desfășor activitatea politică, pentru că mai am încă trei ani și jumătate de deputat și pentru că, vă spun sincer, eu, părerea mea și a celor cu care vorbesc eu este că pot să am un cuvânt de spus în politică, în special încercând să-i aduc alături de mine pe cei care, ca și mine, au votat PSD, au votat ALDE, au votat nu PNL, pentru că nu cred că am să conving peneliști, și care acum sunt foarte dezamăgiți. Sunt astfel de oameni, foarte mulți”, a spus Victor Ponta, la Antena 3.