Victor Ponta, după demisia lui Țuțuianu: Ministerul Apărării nu este singura instituție publică în care nu mai sunt bani de salarii

Fostul premier Victor Ponta a scris, marți, pe Facebook, că Ministerul Apărării nu este singura instituție publică în care nu mai sunt bani de salarii. ”Cât timp bugetul și rectificările se fac la partid și nu la Guvern pregătiți-vă să avem probleme din ce în ce mai mari!”, a adăugat fostul lider al PSD.

„La Ministerul Apărării nu mai sunt bani pentru toate drepturile salariale — și nu este singura instituție publică în această situație! Ieri, la dezbaterea din Camera Deputaților (unde așa-zisa Opoziție PNL s-a făcut de râs cu intervenții de circ) am adresat premierului Tudose o singură întrebare cu toată seriozitatea și buna credință: de ce nu a făcut în iulie sau cel târziu august o rectificare bugetară? Nu am primit răspuns din păcate. În fiecare an, Guvernul pornește la drum cu un buget bazat pe ceea ce estimează că va încasa și va cheltui — nimeni nu pretinde că acel buget este perfect și din acest motiv după 1 iulie în fiecare an se face o rectificare (în funcție de cât ai încasat și ai cheltuit efectiv în primele 6 luni). Până în luna octombrie se face a doua și așa închizi anul!”, a scris Ponta pe Facebook.