Platoul televiziunii B1 a fost, în această seară, pentru scurt timp, ring pentru Mirel Palada și Mihai Goțiu, care au ajus să-și rezolve cu pumnii diferențele de opinie.

După ce în timpul primei părți a emisiunii Talk B1, moderate de Nadia Ciurlin, s-au contrat puternic, în pauza publicitară, Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta, l-a bătut pe senatorul USR Mihai Goțiu, lovindu-l cu pumnul în zona feței.

Nadia Ciurlin a anunțat incidentul după revenirea în direct și emisiunea a continuat fără prezența celor doi.

„Din păcate pe pauza publicitară s-au întâmplat un eveniment extrem de neplăcut, domnul Mirel Palada l-a agresat fizic pe domnul Mihai Goțiu. Ne pare rău foarte rău pentru acest eveniment, din păcate au trebuit să părăsească amândoi platoul”, a anunțat Nadia Ciurlin.

Mihai Goțiu – de la TV la IML

Senatorul Mihai Goțiu a revenit în platoul B1TV și a explicat, în emisiunea Lumea lui Banciu, cum a ajuns să fie implicat în incidentul nefericit în care a a fost luat la bătaie de Mirel Palada.

„Ce s-a întâmplat e foarte urât și foarte nasol ca și gest în sine și ca și comportament. Acum vreau să îi liniștesc, inclusiv pe cei care s-au uitat în prima parte la emisiunea Nadiei Ciurlin și își făceau probleme și primesc non-stop mesaje și întrebări dacă sunt bine. Am pățit lucruri și mai rele, am suferit leziuni și mai dure, sunt ok, o să mă duc la IML cum ies de aici”, a spus senatorul.