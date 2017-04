VIDEO / Cum arată cel mai performant avion de vânătoare din lume. F-35, filmat de jurnaliștii români

Într-o bază militară a pușcașilor marini din Arizona se află cel mai performant avion din lume. Acolo, mai multe aparate F-35 sunt folosite de aproape 2 ani.

În baza aeriană a pușcașilor marini din Yuma, Arizona, se zboară cu avioanele F-35 de aproape 2 ani, iar unitatea are deja mulți piloți care au acumulat sute de ore de zbor.

Chris Brandt are 35 de ani și este maior. Inițial, el a adunat 1.100 de ore de zbor cu Harrierul. Acum are deja 200 de ore cu F-35. “Noile softuri și noii senzori ai acestui avion reprezintă un uriaș pas înainte. F-35 se și piloteaza mult mai ușor. Pilotul este degrevat de multe sarcini, dacă mă gândesc cum era înainte. Era frumos să zbori cu Harrier-ul, însă te solicita serios, totul era manual. La F-35 ești ajutat de calculator și e, deci, mult mai ușor”.

Lockheed Martin produce F-35 în 3 variante: A, cu decolare și aterizare normale, B, cu decolare scurtă și aterizare pe verticală și C, varianta pentru portavion. Până acum, au ieșit pe poarta fabricii peste 180 de avioane. Cel mai mic preț pentru versiunea A este de 100 de milioane de dolari per aparat. Avionul are o amprentă redusă pe radar și poate zbura cu aproape 2000 de km/h.

Pușcașii marini americani folosesc varianta cu aterizare pe verticală, așadar, varianta B. Ei vor avea în viitor peste 300 de astfel de aparate.

Cel mai performant avion din lume a fost filmat de o echipă a Știrilor TVR formată din Adelin Petrisor și Romeo Stancu.

Sursa video: stiri.tvr.ro