Eroarea la lansarea iPhone X: când Craig Federighi, vicepreședintele Apple responsabil pentru software, a încercat să deblocheze smartphone-ul prin noua facilitate Face ID, care utilizează recunoașterea facială, aceasta a eșuat, potrivit The Telegraph.

”Deblocarea este atât de ușoară precum uitatul la el și glisarea (pe ecran)”, a spus el.

Când telefonul nu s-a deblocat, acesta a spus audienței: ”Să mai încercăm o dată”.

Ulterior, el a fost întâmpinat de un mesaj prin care i se cerea parola, dar în final a reușit.

Eșecul a venit după ce Phill Schiller, vicepreședinte senior al Apples, responsabil de marketing, tocmai ce prezentase cu câteva minute înainte Face ID ca fiind ”viitorul” și principala modalitate de protecție a informațiilor sensibile.

Pe de altă parte, The Verge notează că mesajul afișat de telefon, respectiv “Your passcode is required to enable Face ID (parola ta este necesară pentru a activa Face ID – n.r.)” este același pe care utilizatorii îl primesc atunci când telefonul este restartat.

Această modalitate suplimentară de securitate a fost introdusă inițial cu Touch ID, adică senzorul de amprentă.

Gafa rămâne însă gafă și internetul abundă de glume la adresa Apple.

Steve Jobs și iPhone-ul care nu vrea să se conecteze

Totuși, gafa celor de la Apple nu este nici pe departe singura. În 2010, odată cu lansarea iPhone 4, Steve Jobs a încercat de două ori să conecteze telefonul la WiFi, într-un moment stânjenitor. Jobs a reușit, însă, să facă o glumă, spunând publicului să iasă de pe WiFi pentru a se putea conecta.

De altfel, iPhone 4 a devenit celebru pentru faptul că pierdea semnalul celular. Apple a răspuns atunci că utilizatorii nu le țin cum trebuie. În final, Apple și-a recunoscut pe jumătate greșeala și a oferit oamenilor carcase gratis. Problema cu iPhone 4 era că marginea sa de metal era în același timp și antena.

Bill Gates și ”ecranul albastru”

Rămâne celebră în continuare eroarea primită de către Bill Gates, cofondator al Microsoft, când acesta a făcut o demonstrație cu Windows 98 la Las Vegas, în data de 20 aprilie 1998.

Acesta a încercat atunci să conecteze un scanner la un calculator și, în loc să preia software-ul automat, Windows-ul a întâmpinat o eroare fatală, celebrul ”blue screen of death”.

Tableta Microsoft Surface

De altfel, Microsoft este celebră pentru astfel de faze care au devenit virale pe întreaga planetă.

În 2012, Steven Sinofsky, pe atunci puternicul șef al diviziei Windows, a prezentat publicului prima generație a tabletelor Surface. Tableta a ”înghețat” și nu mai răspundea la comenzi, iar Sinosfky a fost nevoit să ia alta.