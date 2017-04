VIDEO / E furnicar în Vama Veche! Stațiunea se pregătește să primească un val de turiști de 1 Mai

De 1 mai va fi vreme frumoasa la mare, așa că proprietarii de hoteluri și pensiuni așteaptă un val de turiști și promit distracție pe cinste. E furnicar în Vama Veche, unde se fac ultimele pregătiri.

În Vamă, o parte din locurile de cazare și de distracție sunt aproape gata să-și primească turiștii. Cealaltă parte încă arată ca un șantier. Acolo, muzica o fac – și o vor face, probabil, și în minivacanța de 1 Mai – bormașinile. “Cât mai avem? Destul! Dacă aveam materiale de la bun început, era gata”, spune unul dintre muncitorii care dau zor să termine treaba.

La câțiva pași mai încolo, situația e alta, iar administratorul unei terase abia așteaptă să dea drumul afacerii: “90% suntem gata, expresoarele sunt pe poziție, stațiile de bar sunt făcute, marfa este comandată, vremea ne ajută, totul este propice pentru a începe distracția. Ne-am pregătit pentru 4 zile și 3 nopți, vom ține această minivacanță până luni după-amiază”.

O parte dintre cei care aleg Vama pentru 1 Mai vor avea o surpriză neplăcută: camerele din hoteluri și pensiuni s-au epuizat, asa că mai e liber… doar pe plajă, conform unui hotelier din zonă: “Locurile de cazare sunt epuizate demult. Clienții noștri care sunt clienți fideli, încă din februarie și-au rezervat camerele pentru weekendul de 1 Mai”.

În Vama Veche o cameră dublă la o pensiune fără mari pretenții costa până într-o sută de lei. Pentru un confort sporit e nevoie de aproape dublu. Cortul rămâne cea mai ieftină variantă.

Anul acesta, în minivacanța de 1 Mai sunt așteptați să sosească în jur de 10.000 de tineri în Vama Veche. Printre ei nu sunt însă doar turiști, ci și șomeri în căutarea unui loc de muncă, fie el și sezonier. “Am venit să muncesc. Am loc asigurat, am fost și anul trecut. Sunt pizzar”, a declarat un tânăr pentru Știrile TVR. Și barmanii tineri se înghesuie zilele acestea pe litoral, pentru un ban în plus.

Sursa video: stiri.tvr.ro