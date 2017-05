Video emoționant în memoria Andradei, tânără decedată la Oradea

Tragedia petrecută joi, 4 mai, pe Centura Oradea, a șocat întreaga comunitate orădeană, prietenii acesteia făcând mai multe materiale video în memoria Andradei.

Andrada, tânără care s-a stins din viață la doar 18 ani, plecase cu o colegă de la școală ca să-și cumpere o rochie pentru banchetul de final de liceu.

Destinul a fost unul înfiorător pentru eleva care avea permis de conducere de doar câteva luni, ea pierzând controlul mașinii și ciocnindu-se violent de alt autoturism.

Familia, prietenii, cunoscuții, dar și oameni care nu au avut nicio legătură cu Andrada Daiana Nemeș, cu toții au transmis mesaje de condoleanțe și au deplâns soarta crudă a tinerei.

„Te iubesc si te voi iubi mereu febletea mea draga si scumpa! Suflet drag..iubit..chip frumos si scump…iubirea mea scumpa si frumoasa..febletea mea..zambet frumos..as putea sa continui pana la nesfarsit cum ziceam noi “pan’la pusta o la deal”..azi e cea mai blestemata zi..din toate zilele..azi cand am vazut pe net accidentu nu l’am bagat in seama..am vb azi cu tine si mi-ai spus ca o sa ne vedem mai tarziu cand ajungi acasa..cand am primit telefoane am inceput sa rad..cum sa fi tu, nici vorba..pff cand treaba a devenit serioasa..am luat soc am inceput sa urlu..sa plang..nu-mi vine sa cred iubita mea frumoasa ca o sa te vad intre niste scanduri si nu o sa te vad cum o faceam noi mereu..ma rog lui Dumnezeu sa te ierte, sa te odihneasca in pace si sa ne veghezi din cer cu aripioarele tale pe care Dumnezeu ti le-a pus azi…mereu FEBLETEA TA te va IUBI INFINIT…Dormi in pace suflet bun”, este mesajul postat alături de videoclipul în memoria Andradei.