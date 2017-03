VIDEO / Icoana ocrotitoare a râului Iordan, veche de peste 100 de ani, se află la biserica Icoanei din Capitală

Icoana ocrotitoare a râului Iordan, veche de peste 100 de ani, a fost adusă pentru prima oară la Biserica Icoanei din Capitală. Credincioșii vin deja în număr foarte mare să se roage la ea și să aprindă lumânări. Reprezentanții bisericii spun că icoana rămâne aici până la începutul săptămânii viitoare.

În prima săptămână a Postului Mare, credincioșii au avut parte de o surpriză care le-a înseninat viața. Încă din prima zi, ei au trecut pragul bisericii în număr mare. “Eu am fost la Ierusalim și nu am știut de această icoană. Am fost foarte bucuroasă că a venit în București și am putut să trec pe la ea, să mă rog pentru sănătate”, a declarat o enoriașă. O altă femeie spune că a venit să se roage “pentru pace și pentru sănătatea noastră și pentru pace în țară asta și înțelegere, că e multă discordie”.

Oamenii cred că obiectele cu încărcătură spirituală sunt de mare ajutor în vremurile grele și că avem nevoie, din când în când, să ne îndreptăm către cele sfinte: “Categoric avem nevoie, mai ales în aceste zile, când toată lumea încearcă să șteargă identitatea națională și noi ne rugăm și cu acest prilej să ne păstrăm ca neam și identitate”, a mărturisit unul dintre bărbații veniți să se roage a icoana ocrotitoare a râului Iordan.

Icoana Maicii Domnului sau Iordanita, cum este numită, a făcut parte din iconografia schitului românesc de la râul Iordan, schit care a fost închis în 1967, după ce a fost bombardat, în perioada războiului dintre Israel și Statele Arabe. “Această icoană este icoana ocrotitoare a râului Iordanului, singurul râu cu apă sfântă, și în fața acestei icoane s-au rugat toți sihaștrii români, în frunte cu Sf. Ioan Iacob Cozevitul, trecut în rândul sfinților și de Patriarhia de la Ierusalim, și de cea de la București. Este o legătură a noastră cu Țara Sfântă, cu Ierusalimul. Nu toată lumea poate să ajungă la Ierusalim, dar iată că Ierusalimul a venit aici”, a declarat preotul Ion Popescu, protopop la Protopopiatul sectorului 2 din Capitală.

Icoana ocrotitoare a râului Iordan va rămâne la Biserica Icoanei până luni, 6 martie.

