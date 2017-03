Un preot care a slujit şapte ani în biserică a văzut acum adevărata menire și s-a decis că vrea să fie poliţist de frontieră.

Vasile Pântea are 37 de ani și a fost preot într-o localitate din Mehedinţi timp de șapte ani, însă recent a luat o decizie radicală. A hotărât să îl păstreze pe Dumnezeu în suflet, iar în timpul serviciului să păzească frontierele româniei. Decizia nu a fost ușoară, spune Vasile, ci a făcut acest pas întrucât îşi doreşte un venit mai sigur pentru familia lui. Deocamdată, este în plin proces de instrucţie pentru a putea să apere graniţele ţării.

”Sunt căsătorit și am și o fetiță căreia am vrut să îi ofer mai mult, așa că am nevoie de un loc de muncă sigur. Oricum, tot voi sluji, doar că acum e vorba despre țara mea”, a declarat Vasile Pântea.

Se pare că prelatul a avut nu doar dorință, ci are și chemare: ”Are toate atuurile pentru a deveni un polițist de frontieră bun”, a declarat agent șef adjunct Mihaela Stan, care este instructor de tragere al fostului prelat în aceste zile.

Deocamdată, acesta este în perioada celor trei luni de instrucție, iar când acestea se vor încheia, noul angajat al poliției de frontieră va fi repartizat la Naidăș, la granița un Serbia, unde va trebuie să depisteze traficanți.

Sursa video: stiriletvr.ro