VIDEO | Un copil a fost prins sub moloz, pe marginea unei clădiri din Alep. Criza din Siria, discutată la Berlin

Noi imagini dramatice din Alepul de est, partea din metropolă controlată de rebelii sirieni, ies la iveală. Un copil a rămas prins sub moloz, pe marginea unui clădiri distruse de bombe. Militarii ruși au anunțat în această dimineață că au oprit raidurile aeriene asupra orașului.

Băiatul a rămas cu picioare prinse sub dărâmăturile clădirii bombardate. El poartă un tricou cu mesajul „nu trage” și așteaptă ajutoare. Căștile albe din Siria au fost nevoite să aducă o macara pentru a-l ajuta pe băiat. Ulterior, voluntarii au anunțat pe o rețea de socializare că băiatul își va reveni.

Footage shows a child being rescued after being trapped in the rubble of a bombed building on Sunday night in Aleppo pic.twitter.com/udQZjr3Jgt

— RTÉ News (@rtenews) October 18, 2016