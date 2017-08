Viperă prinsă în Muzeul Tezaurului BNR din Tismana, după ce s-a luptat cu o pisică sălbatică. Salvamontiștii din județul Gorj au fost nevoiți să recurgă la o improvizație ca să captureze șarpele. Din lipsa unui clește special, reptila a fost prinsă cu mâinile goale și apoi eliberată într-o pădure.

A fost panică după ce vipera a fost descoperită, duminică, în Muzeul Tezaurului BNR din Tismana, județul Gorj. La fața locului au fost chemați salvamontiștii pentru a prinde reptila.

„A fost prinsă cu mâna, nu aveam cleşte special, am improvizat ceva. Am blocat-o un pic cu un lemn şi apoi am prins-o cu mâna. Am pus-o într-un recipient de plastic şi am dus vreo zece kilometri pe munte în sus şi am abandonat-o la zece kilometri de mănăstire. A fost o acţiune inedită a salvamontiştilor gorjeni. Am fost solicitati să intervenim pentru capturarea unei vipere care a intrat în incinta muzeului Tezaurului de la Tismana”, a declarat, pentru Mediafax, directorul Serviciului Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu.