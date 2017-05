Vladimir Putin a făcut primele declarații despre demiterea directorului FBI

Vladimir Putin a fost întrebat de o jurnalistă cum comentează demiterea directorului FBI, precum și dacă decizia lui Trump afectează relalțiile SUA-Rusia. Președintele rus a răspuns că “întrebarea este ușor amuzantă”, relatează The Independent.

Aflat la Soci, unde a luat parte la un meci de hochei, Vladimir Putin a fost întrebat despre subiectul intens dezbătut pe scena politică americană, respectiv concedierea lui James Comey.

“Ce efect va avea concedierea lui James Comey asupra relațiilor dintre SUA și Rusia”, este întrebarea pe care un reporter CBS i-a adresat-o lui Vladimir Putin.

Ușor amuzat, acesta a răspuns imediat: “Niciunul”. El a continuat apoi și a explicat că “întrebarea pare ușor amuzantă. Nu avem nimic de-a face cu acest lucru. Preşedintele Trump acţionează în concordanţă cu legea şi Constituţia sa”, a spus liderul de la Kremlin.

While commenting on the firing of FBI Director Comey, Putin tells CBS News, "We have nothing to do with that" https://t.co/nPGEOxJHJ7 pic.twitter.com/eerJJn5c7X

— CBS News (@CBSNews) May 10, 2017