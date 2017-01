Vom rămâne cu MCV-ul și anul acesta. Anunțul a fost făcut de secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, joi, la Parlament. Ea spune că renunţarea la acest mecanism de monitorizare și verificare din partea Uniunii Europene depinde de ceea ce vor face Guvernul şi Parlamentul şi ca reformele realizate să fie sustenabile şi ireversibile.

”MCV nu va fi ridicat anul acesta. Urmează să prezentăm raportul pe 2016 şi vom rămâne deschişi cooperării şi pentru anul viitor. Dar, în acest an, aşa cum am spus, nu se va întâmpla. Raportul este deja gata. Paşii următori depind de ceea ce am spus. Am venit aici pentru a transmite mesajul că dorim o cooperare strânsă care să ducă la ridicarea MCV, dar acest lucru depinde de ceea ce Guvernul şi Parlamentul vor face, depinde de îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite şi că reformele făcute sunt sustenabile şi ireversibile”, a afirmat secretarul general adjunct al Comisiei Europene, după întâlnirea cu reprezentanţii conducerii Parlamentului.

Paraskevi Michou a mai spus că nu poate să spună cum va arăta următorul raport MCV, pentru că nu este finalizat.

”Când mă uit în urmă, în ultimii zece ani, sunt progrese foarte mari în unele zone, în altele progrese normale, dar în alte domenii am văzut regrese şi încercăm să permitem şi să ne punem la dispoziţie instrumentele pentru a merge doar în direcţia progreselor făcute”, a adăugat Paraschevi.

Ministrul Justiției: MCV-ul trebuie ridicat în vară, România a îndeplinit toate condiţionalităţile

Ministrul Justiției o contrazice pe reprezentanta Uniunii Europene. El spune că ”România a îndeplinit toate condiţionalităţile din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, iar acest mecanism ar trebui ridicat în acest an.

”Toate autorităţile din domeniul juridic funcţionează în condiţii foarte bune, iar instituţiile importante au fost consolidate, fiind suficiente garanţii ca monitorizarea să fie ridicată din vara acestui an, a declarat ministrul Justiţiei, Florin Iordache, după întâlnirea cu Paraskevi Michou.

Mecanismul de Cooperare şi Verificare a fost introdus în 2007, ca o condiţie a aderării României şi Bulgariei la UE. Acesta se concentrează în special pe reforma justiţiei, lupta împotriva corupţiei şi combaterea crimei organizate.