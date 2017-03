Vorbești fluent în limba italiană? Pe eJobs.ro, găsești peste 2.500 de locuri de muncă

Limba italiană este tot mai căutată, în foarte multe domenii de activitate. Angajatorii oferă pachete salariale motivante, bonusuri de angajare, comisioane de performanță și oportunități de avansare în carieră.

Studio Pirovano caută Operator telefonic – help desk cu limba italiană + engleză avansat pentru a oferi suport clienților existenți. Pentru a aplica este necesar să ai cunostințe IT, să fii comunicativ, disponibil la un program de 8 ore pe zi. Vei fi responsabil de oferirea de suport telefonic clienților. Job-ul nu presupune căutarea de clienți noi. Compania oferă salariu fix plus tichete de masă, bonusări relevante și creștere progresivă în funcție de performanță. Aplică online pe eJobs.ro

AlmavivA Services iși mărește echipa cu 200 de Operatori telefonici pentru orasele Iași și Bacău. Pentru a te califica trebuie să ai capacitate bună de comunicare și gestionare a timpului, cunostințe bune de operare PC. Vei beneficia de un contract pe perioadă nedeterminată, salariu fix, bonusuri și premii în funcție de rezultatele obținute, training pentru îmbunătățirea continuă a rezultatelor. Află mai multe detalii aici.

Fire Credit angajează Consultant recuperări creanțe. Trebuie să ai cunoştinţe de limba italiană – cel puţin nivel mediu, bune abilităţi de comunicare şi prezentare, punctualitate, disponibilitate pentru efectuarea programului în ture de lucru. Vei fi responsabil de aplicarea de proceduri de colectare specifice companiei interactionand cu debitorii prin intermediul telefonului sau emailului, identificarea celor mai bune soluții de plată și negocierea termenelor de plată cu debitorii într-o manieră profesionistă. Compania oferă posibilitatea de dezvoltare profesională, un mediu de lucru plăcut și provocator, alături de o echipă tânără și entuziastă, asigurare medicală privată, programe de training și integrare în cadrul echipei. Aplică aici.

MPS Solutions angajează Operatori call center. Pentru a te alatura echipei este nevoie să știi limba italiană la nivel conversațional, să ai abilități de comunicare, cunoștințe minime de calculator, liceul sau scoala profesională terminate. Compania oferă salariu fix 1400 lei + bonuri de masă + bonusuri în funcție de performanțe, program de lucru flexibil. Detalii pe eJobs.ro

Societate leader de piață în sectorul BPO e Call Center caută Operatori call center pentru un nou punct de lucru în Focșani. Dacă stii să vorbești limba italiană la nivel mediu/avansat și ai cunoștințe de operare PC, ești așteptat în echipă! Compania oferă pachet salarial fix și bonus de performanță atractiv, contract pe perioadă nedeterminată, oportunitatea de a te dezvolta personal și profesional, perioadă de training platită, asigurare medicală privată, un job dinamic și diversificat, într-un mediu plăcut și modern. Îți poți înscrie CV-ul aici.