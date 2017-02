Vrei să lucrezi în mediul dinamic din vânzări? Pe eJobs.ro găsești peste 10.000 de locuri de muncă

Chiar dacă ești la început de drum și nu ai încă prea mulți ani de experiență în spate, foarte multe companii vor să investească în tine, dacă ai abilități dezvoltate de comunicare și dezvoltare. Joburile în vânzări aduc comisioane, oportunități de avansare și multe alte beneficii.

Zepter International are 8 posturi pe poziția de Manager de dezvoltare și de vânzări – 5 la București și câte unul pentru Constanța, Galați și Brașov. Te vei ocupa de promovarea și vânzarea produselor companiei, de gestionarea și dezvoltarea portofoliului tău de clienți și de creșterea și coordonarea echipei de vânzări. Este nevoie să ai cel puțin 3 ani de experiență în domeniu, să fii orientat pe depășirea targetului lunar de vânzări și să fii disponibil pentru deplasări. Compania îți oferă un salariu motivant, la care se adaugă comisioane de vânzări, programe de training și oportunitatea de a crește profesional. Aplică aici.

Barbossa Retail angajează un Reprezentant de Vânzări, cu peste 3 ani de experiență în domeniu. Este nevoie să ai studii superioare terminate, să cunoști Bucureștiul, să fii comunicativ și un bun negociator. Vei vizita și menține legătura cu clienții din zona alocată și vei lucra la dezvoltarea portofoliului de clienți. De asemenea, vei prelua și transmite comenzile și te vei asigura că încasările vin la termenul stabilit, pentru realizarea lunară a targetului de vânzări. Compania îți asigură un pachet de beneficii ce include bonusuri de performanță, mașină de serviciu și telefon mobil. În plus, există și posibilități de avansare. Înscrie-ți CV-ul pe eJobs.

BDSystem caută un Reprezentant de Vânzări pe Soluții IT, cu peste 6 luni de experiență în domeniu. Te califici dacă ai studii superioare terminate, dacă ai cunoștințe de vânzări consultative, dacă vorbești fluent engleza și folosești calculatorul și platformele online la un nivel avansat. Vei identifica oportunități de vânzări, pentru creșterea bazei de clienți și pentru realizarea obiectivelor companiei, vei elabora materiale de comunicare și vei participa la evenimente de networking. În plus, este important să fii mereu la curent cu tendințele în IT și servicii. Vei avea parte de un mediu antrenant, cu proiecte diversificate și posibilități de creștere în carieră. Detalii în plus găsești aici.

Media One își mărește echipa cu un Asistent manager pe vânzări, cu peste 1 an de experiență. Pentru a te califica, este nevoie să ai cunoștințe bune de utilizare a calculatorului, să vorbești engleza la nivel avansat, să fii foarte organizat și să fii comunicativ. Vei întocmi rapoarte și documente, vei contacta telefonic potențialii clienți, vei redacta și traduce materiale și vei întocmi și trimite oferte personalizate. Dacă dai randament, compania menționează că există posibilitatea de promovare în poziția de Account Manager. Mai multe informații sunt aici.

TYMBARK MASPEX ROMANIA are 2 posturi disponibile pe poziția de Area Sales Supervisor, unul în Focșani și unul în Buzău. Este nevoie să ai experiență de minimum 2 ani în vânzări FMCG, să ai abilități dezvoltate de comunicare și negociere și cunoștințe solide de limba engleză și operare PC. Vei coordona activitatea de vânzări a distribuitorilor, pe zona alocată. Vei întocmi rapoarte de activitate și vei asigura distribuția și expunerea corespunzătoare a produselor. Aplică pe eJobs.

FranklinCovey Romania este în căutarea unui Business Development Sales Assistant. Este nevoie să ai abilități dezvoltate de comunicare și relaționare, să fii orientat către client și să ai o atitudine pozitivă. De asemenea, compania cere minimum un an de experiență în lucru, studii superioare finalizate, cunoașterea limbii engleze și operarea PC la nivel avansat. Vei comunica telefonic cu clienții corporate, pentru a promova evenimentele companiei. Click aici pentru a aplica.