Vrei să lucrezi în transporturi? Pe eJobs.ro găsești oferte de peste 1.000 de euro pe lună

Dacă ai un permis auto, o pregătire în domeniu și o pasiune pentru condus, îți poți găsi foarte ușor un job în lumea transporturilor. Companiile oferă pachete salariale motivante, comisioane de vânzări și tot felul de beneficii pentru angajații lor.

CONTRADE caută un Șofer de Distribuție Națională, cu peste 5 ani de experiență în transporturi. Este important să ai abilități bune de comunicare, să ai un permis auto categoria B și să ai disponibilitate pentru curse de o zi. Vei prelua marfă din depozit, vei livra comenzile pentru clienții aflați pe traseul prestabilit și vei colecta plățile pentru comenzile preluate. De asemenea, vei preda zilnic actele aferente curselor. Pe lângă salariul fix, vei primi și bonusuri în funcție de performanță, diurnă și tichete de masă. Aplică aici.

Aquila Group angajează un Agent de Vânzări, în Brașov. Pentru a te califica, ai nevoie de un permis auto categoria B, abilități de comunicare și negociere și orientare spre performanță. De asemenea, contează să ai experiență în vânzări de cel puțin un an și să fii disponibil pentru un program prelungit. Te vei asigura că atingi obiectivele de vânzări, vei gestiona și dezvolta portofoliul de clienți și vei aproviziona clienții din zona de distribuție. La salariu, se vor adăuga și comisioanele de vânzări. Află mai multe aici.

La Fantana este în căutarea unui Tehnician Livrator, în Buzău. Jobul presupune o experiență de peste doi ani, în transporturi sau mentenanță, permis auto categoria B și o prezență agreabilă. Vei rezolva solicitările clienților, privind acțiuni de depanare sau igienizare, vei instala purificatoare de apă, vei asigura livrarea bidoanelor de apă către companii și te vei ocupa de colectarea plăților. Detalii în plus găsești pe eJobs.

WSD Capacity recrutează Șoferi Profesioniști, pe categoriile auto B, C, E, pentru a lucra în străinătate. Este necesar să ai certificat ADR, card Tahograf și certificat de pregătire profesională. În plus, este obligatoriu să cunoști limba engleză, măcar la nivel mediu. Vei avea de făcut curse în Belgia, Olanda, Luxemburg și alte țări europene, pe camioane euro5 și euro6. Pentru cei selectați, compania oferă salarii de peste 1.500 de euro pe lună. Înscrie-ți CV-ul aici.

HAR Expediții are 3 posturi disponibile pentru Conducători auto, cu peste un an de experiență. Pentru a te califica, este nevoie să ai permis auto categoriile B, C, E, card tahograf și certificat de pregătire profesională în transport marfă. Certificatul ADR și cunoștințele minime de limba engleză constituie avantaje. Pentru munca ta, vei primi un pachet salarial atractiv și diurne și vei primi telefon de serviciu, pentru îndeplinirea sarcinilor zilnice. Mai multe informații găsești aici.

AD Auto Total angajează un Șofer, în zona Iași. Pe lângă permisul auto categoria B, mai este nevoie să ai aptitudini tehnice, să cunoști orașul Iași și împrejurimile și să ai experiență pe un post similar. Vei livra mărfurile comandate de clienți și vei încasa facturile livrate. Compania oferă un salariu motivant, tichete de masă și oportunități de avansare. Aplică pe eJobs.