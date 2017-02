WikiLeaks a publicat presupuse ordine de spionaj emise de CIA pentru alegerile prezidenţiale din Franţa

WikiLeaks a publicat trei presupuse ordine de spionaj secrete, care conţin detalii importante despre o campanie de spionaj desfăşurată în 2012 de către CIA cu privire la alegerile prezidenţiale din Franţa, pierdute de Nicolas Sarkozy în faţa lui Francois Hollande, transmite Russia Today.

Potrivit documentelor, reprezentanţii agenţiei au reuşit să infiltreze informatori în toate partidele politice din Franţa. De asemenea, aceste formaţiuni au fost supravegheate şi cu o serie de aplicaţii care permit ”spionajul cibernetic”.

CIA a ordonat informatorilor să obţină documentele private ale campaniei UMP cu privire la contrcandidaţii lui Sarkozy. După ce agenţii şi-au dat seama că Sarkozy are şanse extrem de reduse de a fi reales în poziţia de preşedinte al Franţei, au început să strângă informaţii despre modul în care acesta interacţiona cu consilierii UMP.

La un moment dat, informatorii au reuşit chiar să obţină strategia electorală a Uniunii pentru o Mişcare Populară.

