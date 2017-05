Haos pe aeroporturile din Londra. Toate zborurile companiei British Airways au fost anulate din cauza unor probleme a sistemului computerizat.

Probleme grave pe aeroporturile din Marea Britanie. Din cauza unor probleme a sistemului computerizat, pasagerii au rămas blocați pe aeroporturile britanice, iar zborurile care ar fi trebuit să decoleze în această dimineață au înregistrat întârzieri foarte mari. Toate zborurile companiei British Airways de pe aeroporturile Heathrow și Gatwick au fost anulate în cursul după-amiezii, până la ora 18:00, transmite BBC.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.

— British Airways (@British_Airways) May 27, 2017