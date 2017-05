Cu toate că organizatorii se așteptau la 10.000 de participanți, peste 15.000 de oameni s-au îmbrăcat în costume populare, uniți într-o horă, în Țara Năsăudului, la cea mai mare manifestare din ”Patria Costumului Popular”.

FOTO: Facebook.com/niculae.badalau

VIDEO: Facebook.com/dragos.bogdan

Vasile Dâncu și Ana Birchall au promovat costumul popular, pe Facebook

Fostul vicepremier Vasile Dâncu a scris pe Facebook că regretă faptul că nu a putut merge la Năsăud.

”Îmi pare rău că nu pot fi alături de voi, la Năsăud. Sunt cu sufletul și chiar dacă nu intru la număratoarea celor de la Guinness Book, am fugit până acasă, mi-am îmbrăcat hainele și încerc sa trăiesc alaturi de voi povestea, preț de cateva clipe. Dincolo de recorduri stiu că, noi, cei care am crescut acolo, nu avem de demostrat că suntem mai români decât altii, nici nu jucăm roata de la Runc doar pentru camere de luat vederi. Suntem din povestea veselă și tristă a românilor ardeleni. Aseară, la Runcu Salvei, am văzut cum toată lumea se pregătea de acest moment de mândrie năsăudeană. Nici un record nu este mai tare decât faptul cu suntem (acum, sunteti!) impreună.

Va imbrătisez pe toți și mă bucur pentru voi: Radu, Virginia, Felicia, Claudia, Daniel … si ceilalți 10 000. Nu uitati, Roata de la Runcu Salvei are si o sticlă umblătoare în cerc, care se plimbă de la un jucăuș la altul”, a scris Dâncu pe Facebook.

Și ministrul delegat pentru Fonduri Europene Ana Birchall a postat pe Facebook o fotografie în care apare îmbrăcată în portul popular tradițional.

”Ziua Naţională a portului tradiţional din România este aniversată, începând cu anul 2015, în a doua duminică a lunii mai. Este un moment de sărbătoare, de redescoperire a minunatelor tradiţii româneşti, a bogăţiei inestimabile a patrimoniului nostru cultural. Portul tradiţional românesc, care ni se revelează În fiecare zonă a ţării într-o diversitate de motive româneşti, reprezintă o moştenire pe care avem datoria de a o transmite nealterată generaţiilor viitoare”, a scris Ana Birchall.

Ea a continuat: ”Pentru mine, ia reprezintă România mea şi va rămâne mereu o poartă către spiritul tradiţional al poporului meu și de aceea o port cu mândrie ori de câte ori am ocazia!”, a scris Birchall, în postarea de pe pagina de socializare”.

Ziua Națională a Portului Tradițional din România se sărbătorește în cea de-a doua duminică din luna mai, respectiv la 14 mai 2017, potrivit Legii 102/2015, publicată în Monitorul Oficial din 13 mai 2015.

Potrivit legii, în această zi se organizează evenimente cultural-artistice, sociale și educative, prin care „se evidențiază valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele tradiționale specifice fiecărei zone”. De asemenea, mass-media va prezenta materiale referitoare la patrimoniul cultural material și la patrimoniului cultural imaterial la nivel național.

Organizarea activităților desfășurate cu prilejul acestei sărbători urmează a fi susținută, la nevoie, din punct de vedere material, financiar și logistic, de către autoritățile administrației publice centrale și locale și de către serviciile publice din subordinea acestora, cu atribuții în domeniile educației, culturii, cercetării, turismului, protecției mediului, sănătății și finanțelor.

Acestea pot institui și distincții specifice, spre a fi acordate persoanelor cu merite deosebite în promovarea tradițiilor populare. De asemenea, Institutul Cultural Român și Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni pot susține financiar și logistic dezvoltarea unor programe culturale sau multiculturale specifice acestei zile.