Ziua deciziei finale în PSD. Astăzi, începând cu ora 16.00, conducerea Partidului Social Democrat se reunește la Parlament, în ședința Comitetului Executiv Național (CExN), pentru a prezenta concluziile analizei guvernării și va anunța soarta Guvernului Grindeanu: remanierea unor miniștri, demisia Executivului sau depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament. Premierul spune că se așteaptă la o ”execuție publică” în ședința conducerii PSD. Miniștrii sunt chemați de liderul PSD Liviu Dragnea, înainte de ședință. Este posibil ca aceștia să își prezinte demisiile, în bloc, la începutul reuniunii.



UPDATE ora 15.45 Organizația Municipală a PSD Iași și-a declarat susținerea pentru premierul Sorin Grindeanu.

”Organizația Municipală a PSD Iași consideră că pentru a performa și a obține rezultate, Guvernul trebuie sprijinit politic, în special de către conducerea partidului și parlamentarii PSD, formațiune care a propus actuala formulă guvernamentală. Atât Guvernul, cât și Parlamentul și întreaga Românie au nevoie, în primul rând, de stabilitate, pragmatism și disponibilitate de dialog și cooperare astfel încât așteptările legitime ale cetățenilor să poată fi împlinite. Organizația Municipală Iași consideră că PSD trebuie să evite conflictele interne și disputele publice pe marginea guvernării, iar eventualele disfuncții și imperfecțiuni în activitatea politică, ca și în cea guvernamentală trebuie discutate și rezolvate cu sinceritate și responsabilitate”, se arată în comunicatul filialei PSD.

Miniștrii din Cabinetul Grindeanu, chemați de liderul PSD Liviu Dragnea la o discuție; Posibilă demisie în bloc a acestora

UPDATE ora 15.00 Potrivit unor surse, miniștrii din Cabinetul Grindeanu au fost chemați de liderul PSD Liviu Dragnea, pentru o discuție, cu o oră înainte de convocarea Comitetului Executiv Național. Ministrul Economiei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional, că, dacă partidul îi va cere să renunţe la funcţie, el îşi va da demisia „fără niciun fel de problemă”.

Au ajuns la Palatul Parlamentului miniștrii Agriculturii, Petre Daea, Alexandru Petrescu dar și Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor și Adriana Petcu, ministrul Apelor dar și ministrul Educației, Pavel Năstase. Ulterior, au venit și Carmen Dan și Ana Birchall. Potrivit surselor politice, este posibil ca toți membrii Executivului să își dea o demisie, în bloc, din funcții.



De partea premierului Sorin Grindeanu se află organizația din care acesta face parte, Timiș, dar și filiala Caraș Severin.

Alexandru Petrescu a afirmat la intrarea în sala de ședință că este ”o logică a lucrurilor”, faptul că o decizie privind activitatea Guvernului se ia în Comitetul Executiv Național. Este forul de decizie care numește miniștri și, în aceeași logică, poate cere și demiterea lor”, a spus Petrescu.

Ministrul Educației a afirmat că, din punctul său de vedere, stă bine la capitolul evaluării primelor șase luni de mandat.

”Eu nu am dat concurs pe postul acesta de ministru al Educației Naționale, nu am fost ales, așa cum este ales un parlamentar. Pur și simplu am fost numit de conducerea partidului și de către primul-ministru. Mi se pare normal să se facă această evaluare și în urma evaluării să se ia decizia corespunzătoare”, a spus Pavel Năstase.

El a menționat că deciziile le ia partidul. ”Această evaluare s-a realizat în mod continuu, și se face o analiză pe trimestru. Eu cred că am îndeplinit măsurile din programul de guvernare. Suntem la zi”, a mai spus el.

Pavel Năstase a menționat că nu a semnat nicio demisie în alb.

UPDATE ora 14.20 Liviu Dragnea a avut o discuție cu partenerul de coaliție, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu. Potrivit unor surse, ALDE nu este de acord cu intenția cooptării UDMR în structura guvernamentală și nici nu dorește să piardă portofoliile pe care le-a negociat după alegerile parlamentare.

Conducerea ALDE așteaptă decizia Comitetului Executiv Național, și se va reuni, la rândul ei, la Parlament, pentru a lua o decizie în privința miniștrilor săi în Executivul Grindeanu.

Grindeanu, discuții cu lideri PSD, la Palatul Victoria; S-ar putea cere convocarea Congresului PSD

UPDATE ora 14.00 Premierul Grindeanu a discutat, în cursul dimineții de miercuri, cu mai mulți reprezentanți din PSD, printre care Marian Neacșu și Ion Mocioalcă, potrivit unor surse politice. În plus, există posibilitatea ca la Comitetul Execvutiv să se ceară convocarea Congresului partidului, singurul for care are legitimitatea, în opinia unora, de a da un vot privind schimbarea Guvernului. Se vorbește și despre un vot prin care Grindeanu să fie dat afară din partid.

Ponta: Voi iniţia un grup de Parlamentari PSD care sa se opună prin vot unei moțiuni de cenzură la adresa Guvernului

Fostul premier Victor Ponta a transmis o scrisoare deschisă către conducerea PSD, cerându-le să îl convingă pe liderul partidului să ”pună pe primul loc interesele PSD și ale României”, chiar dacă asta înseamnă ”să renunțe la orgoliul și nemulțumirile strict personale”.

Ponta spune că, dacă se va ajunge la o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Grindeanu, va iniţia un grup de Parlamentari PSD care sa se opună prin vot unei asemenea greşeli.

Grindeanu: Mă aștept la o execuție politică în Comitetul Executiv

UPDATE ora 12.20 Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri dimineață, că nu i-a fost cerută demisia în mod direct. Referitor la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, Grindeanu a spus, zâmbind, că se aşteaptă la „o execuţie publică”, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă a parcurs raportul PSD de evaluare a miniştrilor, Grindeanu a spus că nu l-a citit, întrucât nu i-a fost pus la dispoziţie.

Sorin Grindeanu a vorbit cu jurnaliștii în fața Guvernului și a spus că nu își va da demisia. Premierul a adăugat că se așteaptă ca mai mulți miniștri să-și dea demisia dacă li se va cere acest lucru de la partid, aceștia având hârtiile pregătite, conform Digi 24. În plus, Grindeanu a subliniat că a îndeplinit cea mai mare parte programul de guvernare și că a pregătit propria evaluare cu privire la activitatea Executivului. Premierul a adăugat că va face declarații după ce va fi luată o decizie în CExN-ului PSD, unde va fi prezent. Premierul și-a anulat agenda la Palatul Victoria

UPDATE ora 10.40 Premierul Sorin Grindeanu și-a anulat agenda pregătită pentru ziua de miercuri. Biroul de Presă al Guvernului a anunțat că Reuniunea Consiliului Național pentru pregătirea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, care urmează să aibă loc la ora 12.15 va avea loc fără participarea premierului Sorin Grindeanu.

Premierul ar urma să fie prezent la ședința Comitetului Executiv Național al PSD.

În acest moment sunt vehiculate mai multe variante: fie mai mulți miniștri vor fi schimbați din funcție, după evaluarea guvernării la 6 luni de mandat, fie premierul Grindeanu își va da demisia, după ce va fi părăsit de majoritatea membrilor Guvernului, care au demisiile în alb la partid, fie Executivul pierde sprijinul politic și se conturează depunerea unei moțiuni de cenzură, la adresa propriului Guvern.

Situația în interiorul PSD pare destul de tensionată. Premierul Sorin Grindeanu i-ar fi transmis președintelui PSD, Liviu Dragnea, că nu consideră că are motive să demisioneze din funcție. Pe de altă parte, miniștrii din Cabinet au anunțat că au pregătite demisiile în alb, din Guvern, demisii pe care au acceptat să le depună încă din momentul în care PSD i-a ales pentru a conduce ministerele.

Concluzia, după ziua de marți, este că premierul Sorin Grindeanu refuză să demisioneze din funcție. Aceasta a fost concluzia unei noi discuții a acestuia cu președintele PSD Liviu Dragnea. Liderul PSD i-ar fi cerut demisia lui Grindeanu și în urmă cu o zi, după ce cei doi au avut o discuție, la sediul partidului, potrivit unor surse politice.

Codrin Ștefănescu: Nimeni în partid nu s-a gândit să depunem o moțiune de cenzură, să intrăm în Cartea Recordurilor pentru stupizenie

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat, miercuri dimineață, la Antena 3 că nimeni în partid nu și-a pus problema să se depună o moțiune de cenzură la adresa propriului Guvern, pentru că nu se dorește să se intre în Cartea Recordurilor pentru ”stupizenie”.

Ștefănescu precizează că, dacă în Comitetul Executiv Național al PSD se va decide schimbarea întregului GUvern atunci tot Executivul își va da demisia în totalitate. Dar, adaugă Ștefănescu, nu este cazul, fiind vorba despre o evaluare a activității miniștrilor, la șase luni de la începutul mandatului.

”Nici nu ne-a trecut prin cap vreodată să schimbăm Guvernul în totalitatea lui. Nimeni nu i-a cerut demisia lui Sorin Grindeanu. Nimic nu este adevărat din ce a apărut în aceste zile”, a mai spus secretarul general adjunct al PSD, precizând că analiza guvernării a arătat că există un procent de 10% nerealizări, din programul de guvernare al partidului.