Anual, la data de 15 iunie, este marcată Ziua mondială de conștientizare a abuzului față de vârstnici.

Această zi a fost desemnată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin rezoluția 66/127, din 19 decembrie 2011, și reprezintă acea zi din an când întreaga lume se manifestă în mod deschis împotriva oricărei forme de abuz sau de suferință provocată persoanelor vârstnice.

Tema pe anul 2017 a Zilei mondiale de conștientizare a abuzului față de vârstnici face apel la conștientizarea și, totodată, la stoparea abuzului financiar față de vârstnici (”Understand and End Financial Abuse of Older People: A Human Rights Issue.”)

La nivel global, numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani este în creștere, de la 542 milioane în 1995 până la aproximativ 1,2 miliarde, estimate pentru anul 2025. Până în prezent, între 4% și 6% dintre persoanele în vârstă au fost victime ale unei forme de rele tratamente chiar acasă. Acestea pot duce la răni fizice, dar și la consecințe psihologice pe termen lung. Având în vedere că multe țări se confruntă cu îmbătrânirea rapidă a populației, se estimează că și incidența abuzurilor față de personale în vârstă va crește.

Abuzul față de vârstnici este o problemă socială globală, care afectează sănătatea și drepturile a milioane de persoane din lume, dar și o problemă care merită atenția comunității internaționale. Potrivit site-ului menționat, abuzul față de vârstnici se definește prin ”orice acțiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare, care se petrece în cadrul unei relații bazate pe încredere, dar care duce la vătămarea sau la suferința unei persoane în vârstă”. Abuzul față de vârstnici se poate manifesta sub diverse forme, de la cele fizice, la cele psihologice sau emoționale, sexuale sau financiare. Poate surveni și ca urmare a neglijenței deopotrivă intenționate sau lipsite de intenție.

Ținut, până de curând, departe de ochii publicului, abuzul față de vârstnici a fost considerat un subiect tabu, fiind subestimat și ignorat de societate. Cu toate că, în ultima vreme, a început să câștige din ce în ce mai multă vizibilitate, rămâne încă una dintre formele de violență cel mai puțin investigate.

Exploatarea financiară și abuzul material față de persoanele vârstnice

Studiile mai recente asupra acestui subiect relevă însă faptul că o problemă serioasă o reprezintă exploatarea financiară și abuzul material față de persoanele vârstnice. Din datele existente, reiese faptul că între 5% și 10% dintre vârstnici sunt victime ale unei forme de exploatare financiară.

Exploatarea financiară se poate manifesta sub mai multe forme. În țările dezvoltate, această formă de abuz cuprinde furtul, înșelătoria, folosirea abuzivă a bunurilor ce aparțin persoanelor vârstnice prin obținerea de împuterniciri, dar și îngrădirea accesului la propriile fonduri bănești. În țările mai slab dezvoltate, exploatarea financiară include deposedarea de bunuri, alungarea din locuințe sau refuzul de a acorda moștenirea cuvenită văduvelor.

În ceea ce privește persoanele care pot cădea victime ale unui astfel de abuz, există o serie de factori care cresc acest risc, cum ar fi izolarea socială și afecțiunile cognitive, dependența emoțională sau fizică față de autor, dependența financiară a autorului față de persoana vârstnică, sărăcia, văduvia, lipsa oricărui sprijin din afară, un sistem juridic deficitar etc.