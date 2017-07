13 semne că partenerul tău nu a trecut încă peste fosta lui relație

Cand se incheie o relatie, nu este tocmai usor ca dupa sa te comporti ca si cum nimic nu s-a intamplat.

Mai ales daca acea relatie a fost una pasionala, este o linie subtire intre a uita pe cineva si a ramane cumva indragostit chiar daca nu mai sunteti impreuna.

Daca intalnesti un barbat ce va fi onest si iti va spune ca inca nu a depasit amintirile cu fosta lui iubita, atunci vei sti ce ai de facut si nu vei fi dezamagita. Ce ne facem, insa, cu acel tip care iti va prezenta insistent si absolut convins situatia total invers. Adica a si uitat-o pe fosta, dar cu toate acestea, tu o simti mereu prezenta in viata voastra…

Tu nu esti un terapeut, vreun pansament ori o bona pentru a-i ingriji bucatile pierdute in timp ce si-a frant inima dupa fosta lui iubita. Asa ca trebuie sa analizam niste semne care iti pot arata ca el, de fapt, nu este implicat in relatia cu tine.

1. Vorbeste despre fosta lui iubita tot timpul.

Orice noua relatie se formeaza pe comunicare si gasirea intereslor, comune sau nu, care va pot lega. Insa atunci cand el nu incearca sa te cunoasca, ci se foloseste de prezenta ta pentru a vorbi incontinuu despre fosta lui, ce poate sa insemne? Este o intrebare retorica, desigur. Indiferent ca o vorbeste de bine sau de rau (si oricum nu ar trebui sa fii partenera cuiva care vorbeste urat despre o femeie), asta inseamna doar ca se gandeste la ea, asadar inca mai are sentimente pentru acea fata din trecut. Doar un tip care e deranjant constant de ganduri pentru fosta iubita va vorbi despre aceasta in fata noii sale partenere.

2. Browser-ul lui vorbeste de la sine.

Stim ca in general nu este bine sa ne uitam prin lucrurile altora, dar atunci cand vine vorba despre partenerul tau pe care nu il cunosti atat de bine, sentiment dublat de intuitia ta ce te avertizeaza ca ceva lipseste, atunci e in regula sa mai tragem cate un ochi prin istoricul telefonului sau al computer-ului. Doar daca nu este barbat expert in a sterge urme, cu siguranta vei descoperi care sunt preferintele lui de cautare. Iar in cazul in care in spatele acestora se vor afla Instagram-ul sau Facebook-ul fostei iubite, vei sti sigur ca el nu este potrivit pentru tine.

3. Ramane pe ganduri daca se se loveste de prezenta ei vreodata.

Daca te plimbi de mana cu iubitul tau si din intamplare va intalniti cu fosta lui, urmareste-i cu atentie comportamentul. Iti da drumul la mana imediat sau incepe sa mormaie ca un copil inocent? Daca va incepe sa devina agitat si sa ii bata inima, atunci, cu siguranta, inca se mai gandeste la ea.

