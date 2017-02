Premierul Sorin Grindeanu a declarat că nu îşi va da demisia, deoarece PSD a câştigat alegerile cu milioane de voturi. Anunțul premierului a fost făcut duminică seara la Antena 3.

El a răspuns unei întrebări referitoare la solicitările protestatarilor din Piaţa Victoriei, care au cerut constant demisia Guvernului.

”Modalitatea prin care un guvern poate fi dat jos este prin moţiune de cenzură, pentru că cealaltă, cea prin care mi-aş da eu demisia, nu se poate – fiindcă nu mi-o dau. În acest moment România este împărţită în două. Eu am făcut apel la calm pentru că am câştigat alegerile, noi PSD împreună cu ALDE. Şi am primit mandat din partea cetăţenilor şi milioane de voturi”, a spus premierul, după ce Guvernul a aborgat Ordonanța de Urgență de modificare a Codului penal și de procedură penală.

El a recunoscut că în privinţa OUG de modificare a codurilor penale „tot ceea ce înseannă bătălia comunicaţională a fost pierdută” de către Guvern, care nedorind escaladarea confruntării între cele două tabere a decis să facă un pas înapoi.

„Îndemn să revenim la ceea ce înseamnă normalitate”, a conchis Sorin Grindeanu.

Protestele faţă de ordonanța de urgență privind codurile penale continuă și duminică, astăzi fiind anunţat „cel mai mare protest” la care, încă de la ora 14.00, sunt aşteptaţi în Piaţa Victoriei din Capitală oameni din toată ţara.