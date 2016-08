Este absolut normal sa faci compromisuri intr-o relatie. Dar exista o linie foarte subtire intre acestea si anumite aspecte care ar trebui sa te alarmeze. Iata cateva lucruri pe care nu ar trebui sa le tolerezi.

Exista cateva semnale de alarma in relatia dintre doua persoane, care sunt, de obicei, destul de greu de observat, pana cand este prea tarziu. Este important pentru un cuplu sa comunice atat despre lucrurile pozitive, cat si despre cele negative.

1. Este o persoana negativa intotdeauna

Daca persoana cu care planuiesti sa iti petreci restul vietii se intampla sa fie intotdeauna negativa, acesta este un semnal de alarma ca ceva nu este in regula in relatia voastra. Daca partenerul tau nu are nimic mai bun de facut decat sa se planga constant de toate lucrurile pe care le faci gresit, ar trebui sa il confrunti sau sa pui punct relatiei. Nimeni nu are nevoie de negativitate constanta in preajma, 24/7. Daca chiar nu gasiti impreuna nici o solutie pentru perspectiva negativa a partenerului, poate ar trebui sa reconsideri relatia.

Citește mai departe pe elle.ro