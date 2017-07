6 diete de slabit care NU functioneaza

Slabeste 10 kilograme in doar 7 zile! De cate ori nu ai auzit despre acest tip de diete miraculoase care isi garantau pierdea unui numar foarte mare de kilograme in cateva zile?

Nu numai ca nu au dat roade, dar dupa ce ai incetat sa le tii ai ajuns sa ai o greutate mai mare decat ai avut initial?

Mai jos gasesti dietele “minune” care din pacate nu vor avea efectul mult dorit:

1. Dieta cu lichide

Este in voga de ani buni castigand in cotinuare un numar mare de adepte. Principiul pe care acesta dieta se bazeaza este consumarea alimentelor doar in stare lichida.

Reducerea numarul de kilograme este un efect normal pe care il vei observa fiindca vei consuma un numar foarte mic de calorii si vei ajunge sa slabesti pana la un kilogram pe zi.

