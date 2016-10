6 motive pentru care inca esti singura

Dai vina pe ghinion, pe el sau pe soarta, insa, daca ai sta sa analizezi mai indeaproape situatia si sa te intrebi “Oare n-am gresit si eu cu ceva?”, poate ai da peste niste raspunsuri care te vor ajuta sa indrepti situatia.

Iata cateva motive care te vor face sa realizezi ca, de fapt, de la tine a provenit “nepotrivirea”, iar in felul acesta, incepand sa te cunosti, vei constientiza ca tot tu ai solutia de a schimba totul in avantajul tau.

1. Scuze si amanari

Stii si tu – prima si prima data trebuie sa te iubesti pe tine. Altfel, cum ai avea pretentia ca altcineva sa-ti umple acest gol? Insa tu ai inceput sa folosesti acest lucru drept o scuza pentru care tot amani argumentand ca nu esti suficient de buna pentru a merita dragostea cuiva. Cat de mult timp ar trebui sa ne ia pana sa ajungem la stadiul in care chiar ne simtim bine in pielea noastra si avem incredere deplina in noi? Daca aceasta e problema, nu mai amana.

Nu mai transforma acest motiv intr-o scuza care contribuie la statutul tau de “single”. Fa o schimbare pentru ca este vorba de tine si nu-ti fie teama sa te deschizi pentru ca, uneori, partenerul potrivit te poate ajuta sa devii cea mai buna versiune a ta.

