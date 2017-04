A murit regizorul filmelor ”Tăcerea mieilor” si ”Philadelphia”. Regizorul american Jonathan Demme, care a primit un Oscar pentru filmul ”Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs” (1991), a murit miercuri, la vârsta de 73 de ani, la New York, în SUA.

Jonathan Demme a murit din cauza cancerului esofagian de care suferea, dar şi a complicaţiilor unei boli cardiace, pe care a descoperit-o în urmă cu șapte ani, potrivit indiewire.com, care citează o sursă apropiată familiei.

Pe lângă capodopera ”Tăcerea mieilor”, cineastul a regizat și alte filme celebre precum ”Philadelphia” (1993) sau ”Rachel Getting Married” (2008), cu Anne Hathaway, dar și remake-ul „The Machurian Candidate“ (2004).

Cele mai recente filme ale sale sunt „Ricki and the Flash“(2015), cu Meryl Streep, şi documentarul „Justin Timberklake + the Tennessee Kids“ (2016).

Demme a studiat, la început, medicină veterinară, dar ulterior a devenit critic de film, iar în anul 1969 a început să regizeze filme și să producă documentare, alături de Roger Corman.

„Tăcerea mieilor” și „Philadelphia” marchează apogeul carierei sale, după care succesul îl cam părăsește. Filmele lui ulterioare „Beloved” (1998), „The Truth About Charlie” (2002) și Candidatul manciurian (film din 2004) („The Manchurian Candidate”) nu s-au mai bucurat de aceleași critici favorabile și încasări fabuloase, cf. wikipedia.org.

Născut pe 22 februarie 1944, în Baldwin, comitatul Nassau, New York, Statele Unite, Jonathan Demme era producător, regizor, scenarist și scriitor. Era căsătorit cu Joanne Howard și împreună aveau trei copii.

FOTO: Wikipedia/user John Stephen Dwyer & Twitter