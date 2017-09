A murit Zoe Petre, fost consilier prezidenţial. Zoe Petre, născută la data de 23 august 1940, a fost istoric, publicist şi om politic.

UPDATE: Zoe Petre va fi înmormântată, luni, 4 septembrie, de la ora 13,00, la Cimitirul Bellu, anunță Fundația Română pentru Democrație (FRD)

Zoe Petre, în vârstă de 77 de ani, era internată de mai multă vreme la Spitalul Elias, pe secția de Terapie Intensivă, în urma unui atac vascular cerebral.



La aflarea cumplitei vești, și membrii Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei au transmis un mesaj de condoleanțe, citat de dcnews.ro.

Zoe Petre, născută la data de 23 august 1940, a fost istoric, publicist şi om politic. Zoe Petre, în vârstă de 77 de ani, a fost decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, în perioada 1990 – 1996, iar între anii 1996 – 2000, în mandatul lui Emil Constantinescu, a îndeplinit funcţia de consilier prezidenţial pentru politică internă şi externă.

Între anii 1992 şi 1996, a activat ca director de comunicare al campaniei prezidenţiale a candidatului CDR Emil Constantinescu.

În anul 2003, devine membru fondator şi vicepreşedinte al partidului „Acţiunea Populară”, fondat de către fostul preşedinte al României Emil Constantinescu.

Fostul consilier prezidenţial a fost profesor emerit şi specialist în istoria antică, specialistă în Homer, tot felul de scrieri sumeriene, desene dacice şi vase pictate criptic, specialist, s-a remarcat şi printr-un teribil simţ al umorului. Aceasta spunea mereu că este moştenire de familie, de la tatăl său, Emil Condurachi, şi de la unchiul său, Grigore Moisil.

Despre legăturile puternice pe care Zoe Petre le-a avut cu figuri marcante ale vieţii politice şi culturale româneşti se cunoaşte deja. Aceasta a avut relaţii de prietenie cu Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin Noica sau Bellu Zilber. Vorbind despre famila sa, Zoe Petre nu pierdea niciodată ocazia de a sublinia că, deşi membrii acesteia au fost de stânga, au fost mereu asupriţi de regimul comunist.

Fost profesor al lui Crin Antonescu, despre care spunea că nu şi-a dat doctoratul pentru că, între timp, ajunsese deputat şi „Doamna Petre, nu-i frumos pentru un deputat să-şi mai dea şi doctoratul. Când o să termin cu deputăţia, mă întorc la doctorat“, Zoe Petre a intrat în politică în urma mineriadei din 1990.

”Sigur, am fost „golan“, dar atunci încă putea să pară o joacă, un miting simpatic, în care noi vrem ceva şi ei vor altceva. Însă Mineriada mi-a deschis ochii şi mi-am dat seama că nu va fi niciodată bine în Universitate dacă nu e bine în rest. Şi că sunt nişte forţe extrem de violente angajate în bătălia asta. Asta a fost decisiv pentru mine, drept care am intrat în Solidaritatea Universitară şi în Alianţa Civică. Iar în ’92, când am avut semnale că PNŢ-ul ar susţine o candidatură a lui Emil Constantinescu la preşedinţie, am intrat în echipa lui pentru că ştiam că e în stare să ducă până la capăt o atare acţiune!”, spunea Zoe Petre într-un interviu pentru revista Historia.