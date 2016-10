Cel puțin cinci oameni au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit în Malta, relatează Times of Malta. Naționalitatea victimelor nu a fost anunțată oficială, însă presa din Malta scrie că cele cinci persoane care au decedat aveau cetățenie franceză.



UPDATE 11.30: Accidentul aviatic din Malta a fost filmat. Momentul în care avionul s-a prăbușit a fost suprins de un bărbat care se îndrepta către serviciu. Camera de la bordul mașinii sale a filmat chiar momentul în care avionul s-a întors într-o parte, iar apoi s-a prăbușit.

Aparatul pare să fi explodat în urma impactului.

UPDATE 11.00: Cei cinci oameni care au decedat în urma accidentului aviatic din Malta nu erau angajați ai agenției Frontex, așa cum a scris presa din Malta inițial. Anunțul a fost făcut de agenția europeană pe Twitter, care a precizat că nu ea a trimis aeronava. Ulterior, Frontex a precizat și că niciun oficial nu a fost implicat în accidentul aviatic.

The plane that crashed in Malta was not deployed by Frontex. — Frontex (@Frontex) October 24, 2016

Accidentul aviatic a avut loc la scurt timp după decolare. Potrivit sursei citate, aparatul de zbor s-a prăbușit în apropiere de pista de decolare, iar în urma impactului a fost cuprins de flăcări. Un martor ocular a povestit că a văzut avionul decolând, după care s-a înclinat brusc pe partea dreaptă şi s-a prăbuşit.

Five dead after plane carrying EU border officials crashed shortly after take off in Malta https://t.co/KAoXQ1FBhX pic.twitter.com/5rQOvwO9MA — Daily Mail Online (@MailOnline) October 24, 2016

Nicio persoană aflată la bordul avionului nu ar fi supraviețuit accidentului. Personalul spitalului Mater Dei, din apropiere, este în stare de alertă pentru a primi eventuali răniţi, iar echipe de intervenţie în situaţii de urgenţă se află la faţa locului. Zborurile spre şi dinspre aeroport au fost oprite.

Avionul, un turbopropulsor Metroliner cu două motoare, fusese închiriat din Luxemburg și se îndrepta către Misrata, în Libia.