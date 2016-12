Accident în lanţ cu 40 de mașini provocat de ninsoare în SUA. Cel puțin trei morți

Cel puţin trei oameni au murit într-un accident în lanţ provocat de ninsoare în statul american Michigan, în care au fost implicate circa 40 de maşini.

Accidentul s-a produs joi dimineaţa, în jurul orei locale 10:00 pe autostradada Interstate 96, pe sensul de mers către vest, potrivit poliţiei din Michigan. Potrivit autorităţilor, printre cauzele accidentului au fost stratul de zăpadă, precum şi poleiul.

CAUTION: Multiple crashes cause 30-40 car pileup on WB 96 at Fowlerville. 2 dead. Multiple crashes up through Ingham County too. #Local4 pic.twitter.com/QbCeG4CuTI

— Jason Colthorp (@JasonColthorp) 8 decembrie 2016