Actorul Shia LaBeouf a fost arestat. Ce a făcut să ajungă iar după gratii

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat sâmbătă în Savannah, Georgia, și a fost acuzat de deranjarea liniștii publice și consumarea de băuturi alcoolice în public, a transmis poliția citată de CNN.

LaBeouf, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat sâmbătă dimineața. în jurul orei locale 4 și a fost eliberat câteva ore mai târziu sâmbătă, după ce a plătit o cauțiune de 7.000 de dolari, a declarat un purtător de cuvânt al biroului șerifului din County Chatham.

Actorul a fost arestat după ce a abordat un trecător și un ofițer de poliție cerându-le o țigară, potrivit unei declarații a Departamentului de Poliție Metropolitană din Savannah-Chatham. Când nu a primit țigară, el a devenit agresiv, folosind un limbaj vulgar. Atunci i s-a cerut să părăsească zona, dar a refuzat și a devenit agresiv față de ofițer, a transmis poliția.

„Când ofițerul a încercat să-l aresteze pe LaBeouf, a fugit într-un hotel din apropiere”, se arată în comunicatul publicat de autorități. „LaBeouf a fost arestat în hol, unde a continuat comportamentul său necivilizat”.

În această perioadă actorul se află în Savannah pentru a filmările la pelicula „The Peanut Butter Falcon,” alături de Dakota Johnson și Bruce Dern.

Incidentul de sâmbătă nu este primul în care a fost implicat actorul din Transformers. În ianuarie, a fost arestat în New York, după ce poliția a spus că a intrat într-o încăierare în timpul unui miting anti-Trump. Acuzațiile au fost ulterior retrase.

El a mai fost arestat pentru consum de alcool în public în 2015 în Texas și pentru conducere sub influența alcoolului în 2008 în California.

În 2014, LaBeouf a pledat vinovat pentru acuzațiile de deranjarea liniștii publice după o izbucnire la un teatru de pe Broadway. Actorul a fost de acord să primească tratament pentru abuzul de alcool ca parte a unei soluții legate de acest incident.

Cine este Shia LaBeouf

Shia Saide LaBeouf este un actor și comedian american, născut în 1986. LaBeouf și-a început cariera în comedie la 10 ani, iar apoi s-a lansat în actorie la 12 ani. El a devenit cunoscut în rândul publicului mai tânăr pentru rolul său în serialul Disney Channel, Even Stevens, de asemenea a apărut în trei filme Disney. În 2003, LaBeouf și-a făcut debutul în filmul Holes, de asemenea, apare în rolul principal în The Battle of Shaker Heights în același an.

În 2005, LaBeouf a făcut tranziția la roluri mai mature cu The Greatest Game Ever Played. În 2007, el a jucat în rolurile principale în Disturbia și Transformers. În anul următor el a apărut în Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ca fiul lui Indiana și a apărut ca Jerry Shaw în Eagle Eye. În 2009, el a reluat rolul lui Sam Witwicky din continuarea Transformers, Transformers: Revenge of the Fallen și a apărut în New York, I Love You, înainte de a juca cu Michael Douglas în Wall Street: Money Never Sleeps (2010).

Filmele sale viitoare includ roluri principale în Transformers: Dark of the Moon și The Associate. În 2004 și-a făcut debutul regizoral prin regizarea „Lets Love Hate” cu Lorenzo Eduardo. Cinci ani mai târziu, el a regizat, de asemenea, videoclipul muzical al lui Cage pentru single „I Never Knew You”.

LaBeouf a fost într-o relație pe termen lung cu China Brezner, care a început în 2004 și s-a terminat în 2007. Apoi s-a întâlnit cu Carey Mulligan din vara lui 2009 până în octombrie 2010. În noiembrie 2007, LaBeouf a fost arestat pentru violare de proprietate într-un Walgreens din Chicago după ce a refuzat să plece; acuzațiile penale au fost retrase în luna următoare.

În iulie 2008, LaBeouf a fost implicat într-un accident de mașină, care a fost provocat de alt șofer. LaBeouf a fost arestat de la locul unde a avut loc accidentul pentru conducerea mașinii în stare de ebrietate, iar carnetul de conducere i-a fost suspendat pentru un an de zile deoarece a refuzat un test cu alcoolmetrul. Ca urmare a rănilor suferite în accident, el a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la mâna stângă, care are cicatrici și leziuni permanente.

Totuşi, sacrifiicile sale nu au fost în zadar, actorul strângând în cont o avere de câteva milioane de dolari, pentru apariţiile sale în filme.