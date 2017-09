Actorul și comicul Shelley Berman a murit la vârsta de 92 de ani, din cauza unor complicații ale bolii Alzheimer de care suferea.

Berman a fost găsit fără suflare, în locuința sa din Bell Canyon, California, a declarat agentul său pentru Variety.

Actorul laureat al premiilor Grammy și nominalizat la Emmy a fostul unul dintre comicii de stand-up cei mai de succes din anii ’50 și ’60. Discul său din 1959 intitulat „Inside Shelley Berman” a fost primul album de comedie care a vândut peste 500.000 de unități și primul album nemuzical care a câștigat un premiu Grammy. Alte două albume ale sale — „Outside Shelley Berman” și „The Edge of Shelley Berman” — au realizat performanțe similare, potrivit Agerpres.

Berman a apărut în rolul Nat David în sitcomul „Curb Your Enthusiasm” între 2002 și 2009 și a primit o nominalizare la un premiu Emmy în 2008. El s-a retras din activitate în 2014. Shelley Berman a apărut în filmul din 1964 „The Best Man”, alături de Henry Fonda, dar și în producțiile „Peter Gunn”, „The Twilight Zone”, „Rawhide”, „Bewitched”, „The Man From U.N.C.L.E.”, „Mary Tyler Moore”, „Adam-12”, „MacGyver”, „L.A. Law”, „Friends”, „The Bernie Mac Show”, „Grey’s Anatomy”, „Entourage” și „Hawaii Five-0”. De asemenea, el a apărut de mai multe ori în serialul „Boston Legal” între 2004 și 2008.

