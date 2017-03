Actrița Glenn Close împlinește 70 de ani. Glenn Close este actriță și producătoare de film, dar și cântăreață, cunoscută mai ales pentru rolurile din „Atracție fatală” și „101 dalmațieni”.

S-a născut, la 19 martie 1947, la Greenwich, Connecticut, SUA, iar anii copilăriei i-a petrecut în mai multe locuri, în funcție de unde se mutau părinții cu serviciul, alternativ în Belgia, Africa sau Elveția și urma diferite școli cu specific național, lucru care i-a ajutat mult în cultura și educația sa. A urmat cursurile Colegiului „William& Mary”, apoi a urmat cursuri de antropologie și teatru, scrie Agerpres.

Close a câștigat un premiu Emmy, trei premii Tony, și două Globuri de Aur; a fost nominalizată pentru cinci premii Oscar, opt premii Emmy și nouă Globuri de Aur.

A fost nominalizată la Premiile Oscar, pentru cea mai bună actriță, în 1989 pentru pelicula „Dangerous Liaisons” (1988), în 1988 pentru filmul „Fatal Attraction” (1987) și în 2012 pentru „Albert Nobbs” (2011). De asemenea, a fost nominalizată la Premiile Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, în 1985 pentru pelicula „The Natural” (1984), în 1984 pentru filmul „The Big Chill” (1985) și în 1983 pentru „The World According to Garp” (1982).

Pentru rolurile din „Sarah, Plain and Tall” (1991), „Skylark” (1993), „In the Gloaming” (1997), „The Lion in Winter” (2004), a primit nominalizări la Premiile Emmy. De asemenea, a câștigat Premii Emmy pentru peliculele „Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story” (1995) și în 2008 și 2009 pentru „Damages”. Totodată a primit o serie de nominalizări la premiile Globul de Aur și a câștigat aceste distincții în 2005 pentru „The Lion in Winter” (2003) și în 2008 pentru „Damages” (2007). În 2012, a fost distinsă cu Premiul Festivalului Internațional de Film de la Palm Springs pentru întreaga sa carieră cinematografică.

Printre filmele în care a jucat se numără: „The Real Thing” (1984), „Sunset Boulevard” (1994), „Fatal Attraction” (1987), „Something About Amelia” pentru care a fost și nominalizată la Premiile Emmy, „Dangerous Liaisons” (1988), „One Upon a Forest” (1993), „Reversal of Fortune” (1990) și „Paradise Road” (1997).

Succesul cel mai mare al actriței l-a constituit rolul Cruellei de Vil din „101 Dalmatians” (1996) și „102 Dalmatians” (2000), ecranizări după cunoscutul film de desen animat cu același nume. În 2001, a jucat într-o producție elaborată a muzicalului „South Pacific”, iar în 2005 în seria TV „The Shield”.

În anul 2013, actrița Glenn Close a fost producător executiv al unui film despre un personaj Disney, pe care l-a adus la viață într-un film din 1996 – Cruella de Vil. În anul 2015, actrița a filmat și în țara noastră pentru thriller-ul SF „What Happened to Monday”, peliculă regizată de cineastul norvegian Tommy Wirkola. A mai interpretat roluri în „Low Down” (2014), „The Great Gilly Hopkins” (2015), „The Girl with All the Gifts” (2016).

Actrița Glenn Close este atât de atașată de costumele pe care le poartă în timpul filmelor încât în contractele sale există o clauză care îi acordă dreptul de proprietate a hainelor, imediat după terminarea filmărilor. În garderoba vedetei se regăsesc deja costumele purtate în „101 Dalmatians” și „102 Dalmatians”, cât și celebra rochie purtată în pelicula ” Fatal Attraction”.