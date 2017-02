Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Cea mai gravă problemă este gelozia lui”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Anca și am 20 de ani. Am o problemă și încerc să caut o soluție. Am o relație de 9 luni cu Alex, care are 22 de ani. Ne cunoaștem de 10 ani și avem o relație de prietenie strânsă de un an și jumătate. Din păcate, suntem oficial împreună de doar 9 luni. În tot acest timp am avut fel și fel de probleme, dar cea mai gravă este gelozia lui. El spune că are încredere în mine și știe că nu l-aș înșela niciodată, dar este foate gelos și nu poate controla asta. Ai putea să ne ajuți cu un sfat și să ne spui ce să facem? Mulțumesc!