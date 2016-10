Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Cum îmi dau seama dacă partenera mea simulează orgasmul?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt șofer de TIR și bat străinătatea în lung și-n lat. Am văzut multe pe la străinii ăștia și, acum, am niște curiozități. De fapt, sunt câteva întrebări la care cred că ai putea să mă ajuți să găsesc răspunsuri… Aș fi foarte curios să aflu dacă femeia ejaculează atunci când are orgasm? Dacă da, cum arată secreția și ce consistență are? Apoi, în cazul bărbatului care face sex oral, secreția asta poate crea dependență? Și, foarte important, cum îmi pot da seama dacă partenera mea simulează orgasmul?